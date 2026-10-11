Zmrazila citron se solí do kostky a hodila ji do ucpaného dřezu. Za minutu tekla voda jako první den po instalaci

Vypořádat se s totálně ucpaným odtokem nebývá mnohdy právě snadné. Řešení se však může ukrývat právě ve vašem mrazáku. Zjistěte, jak můžete proměnit citron, špetku soli a trochu mýdla na nádobí v superhrdinu na čištění odtoku.
Jak vyčistit dřez citronem
Ze všeho nejdříve nakrájejte polovinu citronu včetně kůry na malé kousky. Přidejte dvě lžičky kuchyňské soli, zalijte vodou a rozmixujte na hladkou pastu. Citronovou směs poté přefiltrujte přes síto tak, abyste získali hladkou pastu. Pak už zbývá jen dodat pár kapek saponátu.
Takto připravenou tekutinu nalijte do tvořítka na ledové kostky a nechte ji asi dvě hodiny zmrazit. Kdykoli začne váš dřez hůře odtékat, jednoduše
vhoďte do odtoku jednu zmrzlou kostku, zalijte ji horkou vodou a nechte kyselinu citronovou a mýdlo rozpustit mastnotu a částečky jídla. Uvidíte, že nic dalšího už nebude třeba. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud hledáte jednoduchý a rychlý způsob, jak se vypořádat se špinavým a ucpaným dřezem, pak si vezměte k ruce led. Coca-Cola na ucpaný odpad
Ovšem hodit se vám mohou i další šikovné vychytávky. Ano, čtete správně! Coca-Cola není jen na uhašení žízně, ale dokáže si poradit i s ucpaným odpadem.
Kyselina fosforečná obsažená v této limonádě z ní totiž dělá vynikající prostředek pro rozpouštění usazenin v potrubí, jak píše web BHG. Stačí nalít láhev do odtoku, nechat ji hodinu odstát a propláchnout horkou vodou. Babiččiny rady na ucpaný odpad
Naše babičky mají často ty nejlepší domácí léky a ani ucpaný odpad není výjimkou. Podívejte se na několik dalších babiččiných oblíbených postupů:
Horká voda saponát: Někdy může ucpaný dřez vyčistit jednoduchý roztok vroucí vody smíchaný se saponátem. Ten pomáhá rozkládat tuky a horká voda je pak už jen odplaví. Tento postup doporučuje i web A H S. Soda a ocet: Tato klasická kombinace vytváří perfektní šumivý účinek, který může pomoci odstranit ucpané odtoky. Zdroj fotografie: Depositphotos Pokud stále bojujete s ucpaným dřezem, vezměte si k ruce šikovné domácí pomocníky – třeba docela obyčejný led.
„Dbejte i na to, co se vypouští do odtoku: Vyvarujte se třeba vylévání oleje, kávové sedliny a dalších látek, které způsobují ucpávání dřezu. radí na závěr prodavačka z drogerie paní Lenka T. z Brna. A Jinak vám dost možná nepomůže ani chemie,“ pomoci vám může i skořice, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři