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Zmrazila citron se solí do kostky a hodila ji do ucpaného dřezu. Za minutu tekla voda jako první den po instalaci

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Zapomeňte na drsné chemikálie a přivítejte přirozenější a překvapivě účinnou metodu: kostky ledu s citronem.
Ucpaný dřez je minulostí, hravě si s ním poradí sůl a saponát

Ucpaný dřez je minulostí, hravě si s ním poradí sůl a saponát

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 14:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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