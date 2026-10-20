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Zmizela ze společnosti na měsíce a nikdo nevěděl proč. Mahulena Bočanová přiznala dva roky pekla s autistickou dcerou

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Dennívýzva
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Herečka se v polovině října poprvé za dlouhé měsíce ukázala na veřejné akci. To, co řekla do kamer, otevřelo téma, o kterém se v Česku mluví málo.
Herečka Mahulena Bočanová

Herečka Mahulena Bočanová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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