Zmizela ze společnosti na měsíce a nikdo nevěděl proč. Mahulena Bočanová přiznala dva roky pekla s autistickou dcerou

Mahulena Bočanová se po delší odmlce objevila ve společnosti na oslavě narozenin Rudolfa Merknera. VIPživot zaznamenal, že na otázku, jak se má, odpověděla poměrně překvapivě:
„ Pak vysvětlila, co za tím stojí. Přibližně dva roky, během nichž se její třiadvacetiletá dcera Márinka potýkala s opožděnou pubertou, hormonální bouří, která u lidí s autismem může přijít o roky později a zasáhnout rodinu s intenzitou, na niž ji nikdo nepřipraví. Bočanová to nazvala „peklíčko v řetězech“. A dodala, že měla štěstí, že ta fáze nepřišla dřív. Mám se špatně, ale zvykla jsem si.“ Dva roky, které nikdo neviděl
Letos Bočanová téměř neabsolvovala žádné premiéry, křty, promenády na červených kobercích. Kdo ji znal jen z bulvárních galerií, mohl nabýt dojmu, že se stáhla záměrně.
Pravda je prozaičtější a tvrdší zároveň: neměla na to čas ani sílu. Období posledních asi dvou let popsala jako nepřetržitý kolotoč péče. Márinka, která vedle poruchy autistického spektra žije i s epilepsií, procházela fází, kdy se její chování dramaticky proměnilo.
Bočanová neupřesňovala jak, ale opakovaně mluvila o tom, že člověk s autismem potřebuje „nepřetržitou kontrolu“. V rozhovoru pro
Český rozhlas přiznala, že jí dochází síla a že často potřebuje pomoc. Jednu věc ale označila za pozitivní signál. Márinka začala být spokojená i ve chvílích, kdy matka odejde do práce. „Je ráda, když jdu pryč,“ řekla Bočanová s úlevou, která v jejím hlase zněla upřímněji než cokoli jiného. Pro herečku, která divadlo označuje za svou „hygienu“, to znamená šanci na alespoň pár hodin normálního fungování. Zdroj fotografie: Nextfoto Puberta ve třiadvaceti, osobní zkušenost
Puberta až ve třiadvaceti je nezvyklá, ale ne u autistických dětí. Odborné zdroje, například americké CDC, potvrzují, že v adolescenci a mladé dospělosti se u lidí s poruchou autistického spektra mohou měnit symptomy, chování i přidružené zdravotní potíže. Přetížení se může projevovat
záchvaty, zvýšenou úzkostí nebo potřebou intenzivnější podpory. Bočanová ale nepodává lékařský výklad, mluví o tom, co prožila doma. Herečka je oficiální ambasadorkou NAUTIS, organizace zaměřené na autismus, a služby organizace sama dlouhodobě využívá. O Márince mluví roky. Tentokrát ale poprvé pojmenovala, jak blízko k hranici vyčerpání se dostala.
Příběh Bočanové není výjimečný svou podstatou, výjimečný je tím, že ho slyší statisíce lidí. NAUTIS na jaře publikoval text s výmluvným názvem „Autismus nekončí v dětství, ale podpora často ano“ a přechod do dospělosti označil za místo, kde český systém „nejvíce selhává“.
Chybí návazné služby, dostupné bydlení, podpora práce i vztahů. Ministerstvo práce a sociálních věcí na to v září reagovalo první samostatnou výzvou za 100 milionů korun z evropských fondů, zaměřenou výhradně na lidi s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. Bočanová v rozhovoru pro Expres.cz mluvila přesně o tomto: o nedostatku stacionářů, o snu vybudovat místo, kde by Márinka jednou mohla bezpečně žít.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová