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Zmizel krátce po návratu z vězení. Manželka se ho bála, soused se s ním popral a 31 let už ho nikdo neviděl

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Jan Mašek se ztratil jen pár dní po svém návratu z výkonu trestu. Zůstaly po něm pouze nevysvětlené krevní stopy a svědectví o zvláštní noční jízdě auta.
Mašek zmizel měsíc po návratu z cely. Policie hledá tělo už 31 let

Mašek zmizel měsíc po návratu z cely. Policie hledá tělo už 31 let

Zdroj: FOTO:vizualizace redakce kroniQa prostř. GEMINI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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