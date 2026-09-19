Zmizel beze stopy a rodina už přestala doufat v jeho návrat. V nelítostném boji o život našel v kapse jedinou naději na přežití

Na konci května tohoto roku zmizel na Mount Everestu muž jménem Dawa Sherpa. Jeho úkolem bylo dovést skupinu na vrchol nejvyšší hory světa a společně ji zdolat. Během jedné ze svých obvyklých přestávek zůstal pozadu a od té chvíle ho už nikdo neviděl. Rodina již nevěřila v jeho návrat, ale o několik dní později se stal zázrak.
Nikdy nevystoupil na Everest
Ještě v roce 2021 se Mariusz Chmielewski rozhodl, že by rád zdolal Mount Everest. Obrátil se na Nirmala Purju, který spolu se svým týmem v tom roce zdolal K2. Ten mu kvůli svému nabitému programu doporučil společnost Himalayan Traverse Adventure Pvt. Ltd., kde pracoval Dawa Sherpa.
„Nehledal jsem jinou agenturu, byl jsem přesvědčen, že pokud ji doporučuje tak známá osobnost jako Nirmal Purja, všechno musí být v pořádku,“ vysvětlil Chmielewski pro Explorersweb.
Mariusz Chmielewski dále vysvětlil, že sice byl v kontaktu s Dawou Sherpou, ale Dawa původně neměl být součástí expedice na Mount Everest. Později se z něj stal náhradník za původního šerpu. Zpočátku se vše zdálo v pořádku až na jeden den. Poté, co skupina absolvovala aklimatizační výstup a po 15 hodinách se vrátila do Tábora 2, nedostal Chmielewski až do druhého dne žádné jídlo ani vodu. Ukázalo se, že jeden šerpa nevěděl, jak používat ohřívač, a druhý měl poraněné rameno; co dělal Dawa Sherpa, z výpovědi není známo.
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Když konečně nastal den výstupu na Everest, Chmielewski a Dawa Sherpa zaostali za ostatními členy týmu. Dawa Sherpa nesl větší náklad než druhý šerpa, protože nesl téměř všechny kyslíkové lahve. Na místě zvaném Balcony – posledním místě výměny kyslíkových lahví – se Chmielewski zeptal Dawy, kolikrát už byl na Everestu.
„Řekl mi, že tam ještě nikdy nebyl. Vzhledem k tomu, že se mnou chtěl jít ještě výš s těžkým batohem, nařídil jsem mu, aby zůstal na místě.“ Odkázán sám na sebe
O několik dní později po výstupu, 29. května, se vraceli z Tábora 4 do Tábora 2. Mariusz Chmielewski šel vpředu, protože nedostal dostatek kyslíku, a proto se snažil co nejrychleji sestoupit níže. Když ho předběhl první šerpa a později ho dohnal další člen skupiny, Chris, vzadu zůstal už jen Dawa Sherpa.
„Chris řekl, že se Dawa Sherpa oddělil a že vypadal normálně, ale řekl mu, ať pokračuje dolů.“
Poté, co se i přes bouři druhý den dostali do tábora 2, oznámili vedoucímu Himalayan Traverse Adventure, že Dawa Sherpa šel jako poslední a že se s ním nemohou nijak spojit. „
Nebyl podniknut žádný záchranný pokus a nebyl vyslán žádný šerpa, aby Dawa hledal,“ prozradil Mariusz Chmielewski. Dawa Sherpa tak zůstal v kruté zimě bez jídla, vody, kyslíku a pomoci, odkázán sám na sebe. Rodina v Nepálu již ani nevěřila v jeho návrat a zahájila poslední obřady. Zázračné vzkříšení
O několik dní později, 4. června, se objevil u ledopádu Khumbu poblíž základního tábora, kde ho zahlédla úklidová jednotka. Dawa Sherpa byl dehydratovaný a potýkal se s omrzlinami a zlomeninou stehenní kosti. Lidé považovali jeho návrat za zázrak, neuvěřitelnou sebeobranu či vzkříšení.
„Zajímalo by mě, jak dlouho vydržel naživu bez jídla a zásob… Nechápu, jak mohl můj manžel v takové výšce jíst a pít,“ řekla BBC jeho manželka, Damu Sherpa.
Jak se Sherpovi podařilo přežít téměř týden v nehostinných podmínkách nejvyšší hory světa? Dawa Sherpa promluvil pro BBC o svém příběhu. Neztratil se, ale došla mu zásoba kyslíku, což ho donutilo zůstat na místě a bez ní nemohl chodit. Zůstal uvězněn v „smrtelné zóně“ Mount Everestu, kde je množství kyslíku kriticky nízké.
„První dva dny jsem nic nejedl. Pak jsem začal žvýkat led. Bolely mě zuby. Žvýkal jsem ten led opravdu silně.“
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Poté našel v kapsách čokoládu a podařilo se mu roztavit led, aby se mohl napít. Pomalu začal sestupovat dolů. Ještě se nechtěl vzdát, ale na cestě na něj čekala další překážka. Spadl do trhliny, dva a půl dne v ní byl uvězněn a nedokázal najít cestu ven. Záchranu mu přinesla až lavina, která do trhliny nasypala sníh.
„Šlápl jsem na sníh, postavil jsem se a podíval se nahoru… Měl jsem pocit, že se odtamtud dostanu,“ řekl BBC. Když se dostal ven, našel lana, která mu pomohla s dalším sestupem. Hrozila mu však další lavina, ale on byl odhodlaný jít dál. Tu noc nespal a pokračoval v sestupu, blížil se k základně a tehdy poprvé za téměř týden uviděl lidi. „Kluci šli nahoru sbírat odpadky. Potkal jsem je. Odnesli mě dolů.“ Nedbalost ho málem stála život
Dnes je Dawa Sherpa známý pod jménem „Hillary“ podle legendárního horolezce Edmunda Hillaryho. Přestože zázračně přežil smrtící výpravu, zůstává otázka: Kdo nebo co mohlo být příčinou jeho původního zmizení? Maya Sherpa, předsedkyně Everest Summiteers Association,
řekla AFP, že za tím jednoznačně stojí nedbalost. „Je třeba provést vyšetřování, aby se zjistilo, co se přesně stalo, a aby se takové incidenty již neopakovaly.“
Nepal Mountaineering Association se obrátila na vládu s žádostí o zřízení komise, která by incident vyšetřila. Dawa Sherpa měl štěstí v neštěstí a podařilo se mu uniknout smrti, avšak podle
letošních záznamů si Mount Everest vyžádal životy nejméně pěti horolezců – dvou Indů a tří Nepálců.
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Tento případ znovu otevřel diskusi o přeplněnosti Mount Everestu. Odborníci před tímto jevem varují, protože fronty tvořící se na vrcholu ve vysoké nadmořské výšce s nízkým obsahem kyslíku ohrožují životy. Nepálský horolezec Kami Rita Sherpa poukázal také na nezkušenost některých horolezců.
„Je nutné, aby úřady tento počet regulovaly,“ uvedl pro agenturu AFP, „měly by pouštět jen kvalitní horolezce – měl by existovat limit.“ Zdroj: Autorský text, BBC, CBS/AFP, ExplorersWeb