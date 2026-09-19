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Zmizel beze stopy a rodina už přestala doufat v jeho návrat. V nelítostném boji o život našel v kapse jedinou naději na přežití

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Nikdo nevěděl, co se s ním stalo. Dny ubíhaly bez jediné zprávy a naděje na jeho návrat pomalu pohasínala. Když už se zdálo, že je konec, stalo se něco, co všechny naprosto překvapilo.
Zmizel beze stopy a rodina už přestala doufat v jeho návrat. V nelítostném boji o život našel v kapse jedinou naději na přežití

Zmizel beze stopy a rodina už přestala doufat v jeho návrat. V nelítostném boji o život našel v kapse jedinou naději na přežití

Zdroj:
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