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Změna na zimní čas letos přijde dříve. Toto je přesné datum

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Konec října přinese další umělý zásah do našeho spánkového rytmu. Tentokrát si ručičky posuneme o den dříve než loni, ale otázka zní: má to vůbec ještě smysl?
Změna na zimní čas letos přijde dříve. Toto je přesné datum

Změna na zimní čas letos přijde dříve. Toto je přesné datum

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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