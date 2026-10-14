Změna času se bleskem blíží. Proč letos přichází tak brzy a jak se k ní staví EU?

V noci na neděli 25. října 2026 se ve 03:00 letního času ručičky vrátí na 02:00 standardního času a noc se prodlouží o hodinu. Den tak bude mít neobvyklých 25 hodin. Tak brzy se to přitom stává jen výjimečně.
Neobvykle brzký termín: proč už 25. října?
Mnoho lidí překvapí, jak brzy tento okamžik nastane. Nejde o žádný nový předpis ani změnu pravidel. Podle směrnice EU končí letní čas vždy poslední neděli v říjnu. Kalendář je v tomto jasný. Právě 25. říjen je nejranější možný den, na který může poslední říjnová neděle připadnout. A stane se tak zrovna letos.
Hodina navíc a vlaky, které stojí
Posun ručiček zpět se promítne do práce i dopravy. Pracovník na noční směně nastoupí v noci z 24. na 25. října ve 22:00 a běžně končí v 06:00. Kvůli posunu ale odpracuje 9 hodin místo osmi. Podle zákoníku práce se tato hodina navíc posuzuje jako práce přesčas s nárokem na příplatek nebo náhradní volno.
Dálkové noční vlaky a autobusy v tu chvíli hodinu stojí v nejbližší stanici či zastávce. Důvod je prostý: odjet mohou teprve přesně podle jízdního řádu v nově nastaveném čase.
Velký slib, který uvízl v unijním labyrintu
Proč k tomu zmatku pořád dochází? V září 2018 navrhla Evropská komise ukončit střídání času na základě celoevropské konzultace. Vyjádřilo se v ní 4,6 milionu respondentů a 84 % z nich hlasovalo pro zrušení posunů.
Evropský parlament v březnu 2019 schválil konec střídání času s platností od roku 2021. Poté se ale proces zadrhl na úrovni Rady EU. Členské státy se neshodly na jednotném trvalém čase. Některé země chtějí trvalý letní, jiné trvalý zimní čas. Další země požadují dopadové studie a dohoda se nenašla.
Česko má jasno až do roku 2031
Žádná členská země nemůže střídání času zrušit jednostranně, aniž by narušila vnitřní trh a mezinárodní dopravu. Směrnice 2000/84/ES z 19. ledna 2001 proto zůstává v platnosti.
V Česku pravidla určuje zákon č. 54/1946 Sb. Pro období 2022 až 2026 platí nařízení vlády č. 348/2021 Sb. Další roky pokrývá nařízení č. 181/2026 Sb. ze 7. září 2026, které upravuje zavedení letního času v letech 2027 až 2031.
Rozbouřený biorytmus a varování odborníků
Lékaři a vědci dávají nespokojeným za pravdu. Cirkadiánní rytmus určuje organismu vnitřní denní režim a je zásadní pro synchronizaci biologických hodin.
Odborníci na biorytmy dlouhodobě upozorňují, že pro zdraví je nejvhodnější celoroční standardní středoevropský čas.
„Kdybychom zavedli letní čas po celý rok, zvýšili bychom nesoulad mezi společenskými a tělesnými hodinami, který prokazatelně představuje zátěž pro naše zdraví," citoval profesorku Alenu Sumovou z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR magazín Tretiplaneta.cz.
Střídání i umělé prodlužování letního času narušují biorytmus a spánkovou hygienu. Na stabilní řešení si ale Evropa ještě počká.
Zdroje článku: eur-lex.europa.eufreundin.de, sortiraparis.com, europarl.europa.eu, tretiplaneta.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková