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Změna času se bleskem blíží. Proč letos přichází tak brzy a jak se k ní staví EU?

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Změna času se bleskem blíží. Proč letos přichází tak brzy a jak se k ní staví EU?

Změna času se bleskem blíží. Proč letos přichází tak brzy a jak se k ní staví EU?

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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