Zmatený muž v Hradci neznal číslo na záchranáře. Strážníkům si tichým hlasem řekl o záchranu života

Zmatený muž v Hradci neznal číslo na záchranáře. Strážníkům si tichým hlasem řekl o záchranu životaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Městská policie Hradec Králové
Článek byl publikován 31.10.2026 11:06
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