Žlutý močový kámen v toaletě nemusíte drhnout hodiny. Dva polévkové lžíce jedné suroviny ho rozpustí samy od sebe

Celý trik spočívá v jediném kroku, který většina lidí přeskočí: nechat kyselou složku na povrchu dost dlouho. Deset minut u lehčích usazenin, celou noc u zapečených krust. Právě doba kontaktu rozhoduje víc než síla kartáče, a přesně na tomto principu staví i komerční gely za padesátikorunu. Rozdíl je v tom, že ocet, jedlou sodu a kyselinu citronovou máte pravděpodobně v kuchyni už teď.
Proč kyselina rozpouští močový kámen a pěnění klame
Močový kámen vzniká spojením moči s vápníkem a hořčíkem z tvrdé vody. Podle
Státního zdravotního ústavu právě tyto minerály definují tvrdost vody a ocet, citron i kyselina citronová ji prokazatelně snižují. Kyselá složka napadá vápenatou strukturu, uvolňuje ji z glazury a umožňuje snadné setření.
A co oblíbená kombinace sody s octem? Efektní šumění vyvolává oxid uhličitý, voda a octan sodný, jak ukazuje vzdělávací materiál
American Chemical Society. Jenže při té reakci se část kyseliny spotřebuje neutralizací. Pěna tedy pomáhá roznést směs po povrchu a „rozpohybovat“ nečistotu, ale hlavní rozpouštěcí práci odvádí kyselá složka, která zůstane nespotřebovaná. Soda funguje jako podpůrný hráč, nikoliv jako tahoun. Zdroj fotografie: Foto: Freepik Proč sypat do záchodu sůl: Pomáhá zničit bakterie a neutralizuje zápach Postup krok za krokem: nalít, počkat, dočistit
Rakouský návod sítě dm pracuje s konkrétním poměrem: litr octa a dvě až tři lžíce jedlé sody. Český portál dm.cz u silně znečištěné mísy doporučuje tři až čtyři lžíce sody, dva šálky octa a působení přes noc. Univerzální recept „dvě polévkové lžíce a hotovo“ rešerše nepotvrdila, dávka závisí na rozsahu nánosu.
Osvědčený postup vypadá takto:
Nalijte ocet přímo na postižená místa, ideálně i pod okraj mísy. Přisypte dvě až tři lžíce jedlé sody. Směs zašumí. Štětkou rozetřete pěnu po celém vnitřku včetně těžko dostupných záhybů. U běžných usazenin nechte působit 10–15 minut. U odolných hnědých krust počítejte s celou nocí. Dočistěte kartáčem a spláchněte.
Klíčový detail: čím méně stojící vody nános ředí, tím koncentrovaněji kyselina pracuje. Před aplikací proto stojí za to spláchnout a nechat hladinu klesnout.
Kolik stojí domácí metoda oproti drogernímu gelu
Cenový rozdíl je markantní, ale záleží na tom, po jakém octu sáhnete.
Surovina Obchod Objem Přibližná cena Kvasný lihový ocet 8 % Globus Praha-Čakovice 1 l 14,90 Kč Bílý technický ocet 10 % dm 2 l 189 Kč Jedlá soda dm 2 kg 169 Kč Kyselina citronová dm 1 kg 189 Kč Domestos na vodní kámen Rossmann 750 ml 54,90 Kč
Obyčejný potravinářský ocet z regálu supermarketu vychází na zlomek ceny technického bílého octa z drogerie. Rozdíl v koncentraci činí pouhá dvě procenta kyseliny octové, 8 % versus 10 %. Pro běžný močový kámen bohatě postačí levnější varianta. Domácí postup s litrem supermarketového octa a lžící sody tak vyjde zhruba na dvacet korun.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková