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Žluté záclony nepotřebují bělidlo ani chemii. Aspirin rozpuštěný v pračce vrátí bělost, kterou běžné praní nedokáže

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Šedý závoj na záclonách může zmizet i bez chlorového bělidla. Směs z lékárny a spíže vyjde na pár korun a s praním na 30 °C látku šetří.
Žluté záclony nepotřebují bělidlo ani chemii. Aspirin rozpuštěný v pračce vrátí bělost, kterou běžné praní nedokáže

Žluté záclony nepotřebují bělidlo ani chemii. Aspirin rozpuštěný v pračce vrátí bělost, kterou běžné praní nedokáže

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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