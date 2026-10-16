Žluté záclony nepotřebují bělidlo ani chemii. Aspirin rozpuštěný v pračce vrátí bělost, kterou běžné praní nedokáže

Celý trik začíná v hrnku, ne v pračce. Tabletu Aspirinu 500 mg rozdrtíte lžičkou, zalijete teplou vodou a necháte úplně rozpustit. Do vany nebo kbelíku přidáte sáček prášku do pečiva, záclony v roztoku necháte hodinu odpočívat a pak je vyperete na jemném programu. Ocet přijde na řadu až při máchání. Zkoumali jsme, co v této domácí směsi skutečně pracuje, kolik tablet odpovídá zahraničním receptům, kolik stojí jedna dávka a jak si vede proti běliči z drogerie. Výsledek nás překvapil: největší rozdíl udělá postup, ne síla prostředku.
Proč záclony šednou a žloutnou rychleji než zbytek prádla
Záclona visí přímo v proudu vzduchu u okna a chová se jako filtr. Do její řídké, otevřené struktury se zachytává prach, pyl, vlasy, saze z ulice, kuchyňská mastnota i nikotin. Dokud je všechno suché, vypadá látka jen lehce zaprášeně. Po namočení se ale prach promění v kal a usadí se ve vláknech jako šedý povlak.
Technický průvodce
PekiNASIL rozlišuje čtyři hlavní viníky: prach a vlasy, které se ve vodě promění v šedou vrstvu, nikotin, saze a mastnota, jež tvoří žlutohnědý film, zbytky pracího prostředku v kombinaci s tvrdou vodou, které dávají povrchu matný šedý nádech, UV záření, které postupně rozkládá optické zjasňovače v bílé tkanině.
Obyčejné praní záclonu většinou jen promáchá. Mastnotu, minerální usazeniny a staré zbytky detergentu z vláken nedostane. Právě proto má smysl sáhnout po přípravě, která proběhne ještě před pračkou.
Kolik Aspirinu do pračky: přepočet z amerických receptů na české tablety
Aspirinový tip koluje hlavně v zámořských domácích radách. Kanadský web YellowPages.ca doporučuje namočit bílé prádlo do horké vody s pěti tabletami po 325 mg. Americký Aspirin je ovšem slabší než ten, který prodávají české lékárny.
Pět amerických tablet obsahuje dohromady 1 625 mg kyseliny acetylsalicylové. Český Aspirin 500 mg z lékárny Dr. Max má v každé obalené tabletě 500 mg účinné látky, takže zahraniční dávce odpovídá zhruba 3,25 tablety. V praxi tedy tři až čtyři kusy.
Pro lehké osvěžení záclon, které jen trochu zašedly, podle nás stačí jedna tableta jako šetrná varianta. Silnější dávku si nechte na prádlo, které už prošlo několika neúspěšnými praními. Ve všech případech platí totéž pravidlo:
použijte obyčejné bílé tablety s kyselinou acetylsalicylovou, kombinace typu Aspirin C obsahují další látky a stojí víc, tablety předem rozdrťte a rozpusťte v teplé vodě, roztok nalijte do namáčecí vody nebo do přihrádky pro hlavní praní, nikdy nevhazujte celé tablety rovnou do bubnu.
Rozpuštění předem vychází i z pokusu, který provedlo pracoviště Office for Science and Society při McGillově univerzitě. Chemici v něm tablety drtili a rozpouštěli v horké vodě ještě před namáčením.
Ocet, prášek do pečiva, sůl: kdo v pracím roztoku odvede jakou práci
Každá surovina z kuchyně zvládá něco jiného a vyplatí se vědět co. Pak lze směs přizpůsobit konkrétnímu typu zašednutí.
Ocet si poradí se zbytky minerálů, usazeným pracím prostředkem a pachy. Kyselý roztok rozpouští vápenatý povlak, který dělá záclonu matnou. Pozor ale na načasování: Forbes cituje radu, že ocet se nemá potkat s detergentem ve stejném cyklu, protože kyselina a zásaditý prací prostředek se navzájem neutralizují. Ocet proto patří do posledního máchání nebo do samostatného předmáčení.
Prášek do pečiva obsahuje hydrogenuhličitan sodný a kyselé kypřicí složky. Pomáhá pracímu roztoku uvolnit nečistoty a pachy, podobně jako soda podporuje odmaštění. Hodí se na běžné zašednutí z prachu a kuchyňských výparů.
Sůl patří spíš do lidové tradice. Jako drobný doplněk namáčení neuškodí, její přínos ale zdroje dokládají jen omezeně.
Aspirin dodává směsi kyselou složku a láká především dostupností. Chemici z McGillovy univerzity jeho bělicí sílu hodnotí zdrženlivě. Kyselina acetylsalicylová podle nich nemá výrazný oxidační potenciál a v jejich testu zaostala za klasickým bělidlem. Doporučujeme ho proto brát jako doplněk, který rozjasnění podpoří, zatímco hlavní dřinu odvede předmáčení a šetrné praní.
Jestliže záclony žloutnou už roky a nic nezabralo, rozhoduje příčina. Kouř, mastnotu a staré zbytky detergentu lze z velké části vyplavit. Optické zjasňovače zničené sluncem se ale chemicky neobnoví a látka se k tovární zářivosti už nemusí vrátit.
Domácí postup krok za krokem: krátké předmáčení, 30 °C a jemný program
Nejbezpečnější varianta nespočívá v co nejvyšší dávce. Rozhoduje kombinace krátkého namočení, předem rozpuštěných tablet a šetrného praní. Takhle bychom postupovali my:
Záclony vysajte nebo vyklepejte. Čím méně suchého prachu do vody vnesete, tím méně šedého kalu vznikne. Připravte namáčecí lázeň. Do teplé vody vlijte rozpuštěný Aspirin a přidejte sáček prášku do pečiva. Na lehké zašednutí stačí 30 až 60 minut. Silně zanesené kusy mohou ve vodě zůstat několik hodin, případně přes noc. Buben naplňte nanejvýš do poloviny. Záclona potřebuje prostor, aby se volně proplachovala. Zvolte program pro záclony, jemné prádlo nebo syntetiku na 30 °C. Velmi zašedlé bílé záclony snesou maximálně 40 °C. Dávkujte méně pracího prostředku než obvykle. Jeho zbytky samy vytvářejí šedý film. Do posledního máchání přidejte ocet. Odplaví minerály a zbytky detergentu. Odstřeďování omezte na zhruba 400 otáček za minutu, nebo ho vypněte úplně. Záclonu pověste ještě vlhkou, vlastní vahou se vyrovná a sušička ani ždímání nejsou potřeba.
Chlorové bělidlo raději vynechte. Podle PekiNASIL poškozuje optické zjasňovače a oxiduje povrch polyesteru i nylonu, takže žlutý nádech může paradoxně ještě zesílit. U historických, lněných, hedvábných, vyšívaných nebo lepených záclon vyzkoušejte roztok nejdřív na skrytém rohu a perte raději ručně.
Aby se žlutý odstín nevrátil, perte záclony v běžném bytě jednou za čtyři až šest měsíců. V kuchyni nebo prašném prostředí zhruba čtvrtletně, v domácnosti s kuřákem či krbem každé dva až tři měsíce. Vysávání jednou měsíčně na nízký výkon interval prodlouží.
Aspirin, nebo bělič z drogerie? Kolik stojí jedna prací dávka
Spočítali jsme ceny z října 2026. Balení dvaceti tablet Aspirinu 500 mg stojí v Dr. Max 145 Kč, jedna tableta tedy vyjde na 7,25 Kč. Ostatní suroviny jsme dohledali v Tesku.
Položka Cena balení Cena na jedno praní Aspirin 500 mg, 1 tableta 145 Kč / 20 ks 7,25 Kč Aspirin 500 mg, 3 až 4 tablety 145 Kč / 20 ks 22 až 29 Kč Kypřicí prášek Vitana 16,90 Kč / 5 sáčků 3,38 Kč Ocet 8 %, 1 l 12,90 Kč jednotky korun Jedlá sůl, 1 kg 9,90 Kč haléře Dr. Beckmann Bělič záclon 46 Kč / 2 dávky 23 Kč
Šetrná varianta s jednou tabletou, sáčkem prášku do pečiva a octem se vejde zhruba do 15 Kč. Silnější dávka Aspirinu už cenově dorovná specializovaný bělič. Ten obsahuje 15 až 30 % kyslíkových bělicích činidel a optické rozjasňovače a výrobce u obzvlášť zažloutlých záclon doporučuje noční namočení. Na zanedbané kusy tedy působí razantněji. Domácí směs boduje tím, že ingredience má většina domácností v kuchyni a v lékárničce, a hlavně šetrností k jemné tkanině.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková