Žlutá na semaforu má stejnou váhu jako červená. Řidiči za ni hrozí šest trestných bodů a pokuta do 25 000 korun

Řidiči, kteří na žlutou projedou, porušují § 125c odst. 1 písm. f) bod 5 zákona č. 361/2000 Sb. Samostatný přestupek „projetí na oranžovou“ v zákoně nenajdete, slovo „oranžová“ v něm vůbec není a mluví se tam jen o žlutém světle. Trestá se porušení povinnosti zastavit na signál, který zastavení přikazuje, a žlutá je přesně takový signál.
Kolik metrů od stopčáry vás ještě omlouvá
Paragraf 70 zákona o silničním provozu popisuje žluté světlo „Pozor!“ jako pokyn zastavit vozidlo před stopčárou, a kde žádná není, před hranicí křižovatky. Jedinou výjimku dostane řidič, který byl v okamžiku, kdy se žlutá rozsvítila, už tak blízko, že by bezpečně nezastavil. Takový řidič smí v jízdě pokračovat.
Hranici v metrech zákon nestanoví. Žádná tabulka neurčuje, jaká vzdálenost od stopčáry stačí při padesátce a jaká při sedmdesátce. Policie každý případ posuzuje zvlášť a bere v úvahu rychlost, stav vozovky, vzdálenost a další okolnosti. Řidič tedy u semaforu odhaduje hranici, kterou mu předem nikdo nezměřil, a zda ji odhadl správně, určí až hlídka.
Ministerstvo dopravy to ve vysvětlujícím materiálu uvedlo bez okolků: nezastavení na žlutou mělo a dodnes má stejné právní následky jako jízda na červenou.
Šest bodů z dvanácti za jediný průjezd křižovatkou
Před novelou platila pokuta na místě do 2 500 korun a zápis pěti trestných bodů. Dnes se pokuta na místě pohybuje od 4 500 do 5 500 korun. I nejnižší dnešní sazba je tak téměř dvojnásobkem někdejšího stropu.
Částka 25 000 korun je horní mez pokuty ve správním řízení, kam věc míří, když řidič pokutu na místě nepřijme. Rozpětí tam začíná na 7 000 korunách. Trestných bodů je nově šest, což je polovina dvanáctibodového limitu. Jediná špatně odhadnutá žlutá tak řidiči vymaže půlku bodového konta.
Pro začínající řidiče s takzvaným řidičákem na zkoušku platí stejné sazby, přidávají se ale další povinnosti. Když během prvních dvou let od získání prvního řidičského oprávnění dostanou za přestupek šest bodů, úřad je vyzve k dopravně psychologickému pohovoru a ke školení začínajících řidičů. Obojí musí absolvovat a potvrzení doložit do tří měsíců od doručení výzvy.
Kamery hlídají červenou. U žluté může rozhodnout slovo policisty
Celostátní údaj o tom, jak velká je šance, že řidiče při průjezdu na žlutou někdo zachytí, neexistuje. Záleží na lokalitě, na hlídkách a na tom, kolik kamer v místě je. Ministerstvo dopravy ve statistikách za rok 2025 zařadilo „nezastavení na signál přikazující zastavit“ na desáté místo mezi nejčastěji evidovanými bodovanými jednáními. Šlo o 6 931 případů, tedy o 2,01 % z celkových 345 103 evidovaných bodovaných přestupků a trestných činů.
Kolik z těch případů připadá na žlutou a kolik na červenou, se z čísla vyčíst nedá.
Kamerové systémy jako UnicamREDLIGHT nebo SYDO Traffic Redlight jsou stavěné hlavně na průjezdy na červenou. Sledují signalizaci a zaznamenají vozidlo, které přejede stopčáru po rozsvícení červené. Situace, kdy žlutá naskočila metr před čárou, se dokazuje mnohem hůř. Čistě žluté případy proto mohou častěji záviset na svědectví policisty a na jeho posouzení konkrétní situace než na automatickém záznamu.
Dopis od úřadu: podle paragrafu poznáte, jestli přijdete o body
Když domů přijde výzva, nejdřív zjistěte, v jakém režimu úřad věc vede. Pokud řidiče zná, jde o přestupek podle § 125c a hrozí body i pokuta. Pokud řidiče nezná a obrací se na provozovatele vozidla podle § 125f, jde o objektivní odpovědnost bez zavinění. Body se v tom případě nepřipisují a pokuta nesmí přesáhnout 10 000 korun.
Odmítnutí pokuty na místě se samo o sobě nevyplácí. Na místě je sazba nižší, kdežto správní řízení trvá déle a pokuta v něm může dosáhnout 25 000 korun. Bránit se má smysl hlavně tam, kde je skutkový stav opravdu sporný: typicky jde o vzdálenost od stopčáry v okamžiku, kdy se rozsvítila žlutá, nebo o to, kdo vlastně řídil. Podpisem příkazu na místě se rozhodnutí stává pravomocným a vykonatelným a běžnou cestou ho pak už přezkoumat nelze.
Stav bodového konta si lze kdykoli zkontrolovat na Portálu dopravy nebo na Portálu občana. Od roku 2024 tam jde také zapnout upozornění e-mailem nebo SMS na každou změnu bodového hodnocení a služba je zdarma.