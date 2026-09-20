Zlozvyk s řasenkou, který dělá většina žen po 50. Oči pak vypadají o 10 let starší a ony to ani neví

Ranní líčení máme po letech tak zažité, že o jednotlivých pohybech vůbec nepřemýšlíme. Ruka jede sama. Právě v tom je háček, protože jeden drobný krok, který ve dvaceti nevadil, začne s přibývajícími roky pracovat proti nám.
Deset let navíc je samozřejmě nadsázka. Rozdíl ale bývá v zrcadle vidět hned, jakmile tenhle krok vynecháte nebo upravíte.
Kartáček, který sjede i dolů
Řeč je o líčení spodních řas. Většina z nás je přejede řasenkou hned po horních, přesně tak, jak jsme to dělaly vždycky. Oblast pod očima se ale s věkem mění a objevují se v ní kruhy a jemné vrásky.
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Tmavé a zvýrazněné spodní řasy vrhají na kůži drobný stín. Ten pak podtrhne přesně ta místa, která bychom nejraději schovaly, tedy vrásky a tmavé kruhy. Oko navíc působí unaveněji.
Světlé spodní víčko otevře pohled
Když necháte partii pod okem světlou a bez výrazné barvy, pohled se přirozeně rozjasní a oči vypadají větší. Pozornost se přesune nahoru k řasám, které chcete mít vidět.
Kdo chce oko rozzářit ještě víc, může na spodní vnitřní linku zkusit tužku v tělovém odstínu. Vizážisté ji doporučují jako snadný způsob, jak oči opticky zvětšit.
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Pokud vám oko bez nalíčených spodních řas připadá nedokončené, stačí ubrat. Postačí jedna tenká vrstva, nebo jen lehký dotek kartáčku u samotných kořínků. Máte-li spodní řasy přirozeně dlouhé a tmavé, klidně je nechte úplně bez řasenky.
„Spodním řasám většinou sluší jen jedna vrstva řasenky,“ uvedla pro Ženy.cz vizážistka Linda Chudomelová.
Všechnu péči dejte horním řasám
Čas, který ušetříte dole, věnujte horním řasám. Skvěle poslouží kleštičky, kterými řasy natočíte co nejblíže ke kořínkům. Používejte je vždy ještě před řasenkou, protože na nalíčených řasách by mohly nadělat škodu. Natočené řasy oko viditelně otevřou.
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Vyplatí se také zamyslet nad tím, jakou řasenku máte v taštičce. Přípravky pro extra objem řasy snadno slepí do hrubých trsů, což na zralé tváři nepůsobí hezky. Obvykle proto lépe poslouží prodlužující řasenka, která řasy oddělí a vypadá přirozeněji.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.ordinace.cz/clanek/vse-o-liceni-dokonale-oci/, https://www.jarzab.eu/17-164294-povisla-vicka-po-padesatce/, https://www.zeny.cz/clanek/ceaudzfwjy/rasenkovy-manual-jak-se-nejlepe-nalicit-a-prodlouzit-zivot-rasenky, https://www.notino.cz/beautyblog/tipy-a-rady/omlazujici-liceni-nejen-oci-po-padesatce/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/ocni-stiny-po-50, https://www.marianne.cz/krasa/nejcastejsi-chyby-ktere-delame-pri-nanaseni-rasenky