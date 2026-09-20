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Zlozvyk s řasenkou, který dělá většina žen po 50. Oči pak vypadají o 10 let starší a ony to ani neví

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Dennívýzva
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Ranní líčení máme po letech tak zažité, že o jednotlivých pohybech vůbec nepřemýšlíme. Ruka jede sama. Právě v tom je háček, protože jeden drobný krok, který ve dvaceti nevadil, začne s přibývajícími roky pracovat proti nám.
Zlozvyk s řasenkou, který dělá většina žen po 50. Oči pak vypadají o 10 let starší a ony to ani neví

Zlozvyk s řasenkou, který dělá většina žen po 50. Oči pak vypadají o 10 let starší a ony to ani neví

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

Web se věnuje zdravému životnímu stylu, psychické pohodě, vztahům i každodenní inspiraci. Články přinášejí tipy na relaxační techniky, zdravé stravování, cvičení i drobné změny v životě, které pomáhají zvládat stres a udržovat rovnováhu. Vedle praktických rad nechybí ani odlehčené čtení,...

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