Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zlověstný Dafoe líčí na Vlkodlaka. Trailer na očekávaný horor vám přivodí noční můry

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Robert Eggers byl zajímavý tvůrce ještě předtím, než mu Nosferatu přinesl přízeň širokého mainstreamu. Na jeho novinku Vlkodlak (Werwulf) se těšíme o to víc. Nový trailer nám zprostředkovává něco více o ději, zároveň nás zásobuje větším množstvím krmiva pro noční můry.
Zlověstný Dafoe líčí na Vlkodlaka. Trailer na očekávaný horor vám přivodí noční můry

Zlověstný Dafoe líčí na Vlkodlaka. Trailer na očekávaný horor vám přivodí noční můry

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:06

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Top kina ČR: Návrat Avengers porazil úspěšný Resident Evil. Dařilo se i Bradu Pittovi se psem
Top kina ČR: Návrat Avengers porazil úspěšný Resident Evil. Dařilo se i Bradu Pittovi se psem
TV tipy: Hvězdná komedie Něco za něco, nový Sandokan i Poslední Mohykán
TV tipy: Hvězdná komedie Něco za něco, nový Sandokan i Poslední Mohykán

Tento týden nás čekají v televizi dvě premiéry. Na Nově se představí hvězdná komedie plná černého humoru,...

Rozporuplný film Jana Svěráka je na streamu. Kritiky zklamal, diváky naopak potěšil
Rozporuplný film Jana Svěráka je na streamu. Kritiky zklamal, diváky naopak potěšil

Asi žádný jiný český film letos nerozdělil kritickou a diváckou obec víc než nový počin oceňovaného...

Sledování vlastní proměny v monstrum. Komiksový Clayface mění trailer v nepříjemný horor
Sledování vlastní proměny v monstrum. Komiksový Clayface mění trailer v nepříjemný horor

Komiksovka Clayface sice patří do Gunnova nového univerza, dovádivým superhrdinským dobrodružstvím se ale...

Vzepětí české fantasy? Parta dětí se ve slibném traileru vyrovnává s tím, že Máma a Táta jsou Boží
Vzepětí české fantasy? Parta dětí se ve slibném traileru vyrovnává s tím, že Máma a Táta jsou Boží

České kinematografii není fantastika vyloženě cizí, nicméně jsme dlouho neviděli funkční český fantastický...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.