Žloutnutí houby po říznutí nemusí znamenat otravu. Stejně reagují i jedlé pečárky. Rozdíl je v rychlosti

Houbař v parku nebo na okraji lesa vidí „žampion“ a sahá po noži. Pečárka zápašná (Agaricus xanthodermus) s tím počítá. Vzhledem se jedlým příbuzným podobá natolik, že ji část sběračů každý rok odnese domů. Prozradí ji teprve reakce na poranění. Mladé plodnice podle Myko atlasu České mykologické společnosti žloutnou rychle a intenzivně, nejvíc na bázi třeně a při okraji klobouku. Na řezu dužnina zežloutne a žlutá místa později zešednou. Tento barevný poplach patří k nejspolehlivějším varováním, která houba nabízí. Sám o sobě však nestačí, protože žloutnout umějí i některé výborné jedlé pečárky. O výsledku rozhoduje rychlost, odstín, vůně a stanoviště. A pokud si nejste jistí, rozhodne poradna.
Chromová žluť za sekundu: jak se pečárka zápašná prozradí
Klíčový pokus zvládne každý přímo v lese. Houbu opatrně vyjměte celou ze země a nehtem nebo nožem poraňte úplný spodek třeně. U pečárky zápašné se místo zbarví téměř okamžitě. ČMS při srovnání s pečárkou lesomilnou píše, že okraj klobouku či báze třeně u zápašné žloutnou velmi rychle, „v řádu sekundy“. Odstín bývá sytý, skoro jako žlutá barva na zámečnickém nářadí.
Pak přichází druhá fáze. Žluť po čase zmatní a přejde do šedé. Starší článek ČMS z roku 2010 doplňuje, že jedlé žloutnoucí pečárky reagují pomaleji, méně sytě a jejich žlutá barva vydrží déle. U zápašné tedy čekejte prudký nástup a rychlé vyhasnutí, u jedlých druhů pozvolnější a vytrvalejší reakci.
Proč k tomu dochází? České atlasové zdroje chemii podrobně nerozebírají a mluví o barevné reakci poraněné dužniny. Australská studie Boxshalla a kolegů v časopise Mycologia spojuje žloutnutí i typický zápach s jednoduchými fenoly. Zároveň ale upozorňuje, že sytost žluté barvy spolehlivě neukazuje, kolik fenolu plodnice obsahuje. Do hry vstupuje i vlhkost. Promáčená houba po dešti může reagovat jinak než vyschlý exemplář z prosluněného trávníku.
Anýz, nebo karbol? Nos jako druhý soudce
Kdo si k plodnici přičichne, často dostane druhé potvrzení. Pečárka zápašná páchne po karbolu, tedy fenolu. Pach připomíná staré nemocniční chodby, inkoust nebo dezinfekci. Podle ČMS bývá výraznější při zasychání a hlavně při tepelné úpravě. Kuchyně pak nečekaně zavoní jako ošetřovna.
Jedlí příbuzní se ohlašují úplně jinak. Pečárka ovčí (Agaricus arvensis) má u mladých čerstvých plodnic slabou vůni anýzu až hořkých mandlí. Pečárka lesomilná (Agaricus sylvicola, syn. A. silvicola) voní anýzem nápadně a zřetelně. Kdo jednou zažil oba pachy vedle sebe, dokáže je rozlišit spolehlivě.
Má to ale háček. ČMS přiznává, že karbolový zápach u čerstvých plodnic vnímají lidé velmi individuálně. Někdo ho cítí okamžitě, jiný nic nezaznamená. Australští badatelé navíc pozorovali, že plodnice v chladném počasí venku skoro nevoněly a pach zesílil teprve v teple místnosti. Ranní houbař v mlze tak může čichovou zkoušku zcela minout. Proto se vyplatí kombinovat nos s nožem a nespoléhat na jediný smysl.
Jedlé pečárky žloutnou také: rozhodovací tabulka do košíku
Největší riziko při sběru pečárek představuje falešná jistota, že jeden rychlý „kuchyňský test“ nahradí určení celé plodnice. Žloutnutí samo o sobě rozsudek nevynese, protože zežloutnout umí i chutné druhy. Rozhoduje teprve souhra znaků. Z podkladů ČMS jsme je shrnuli do přehledu:
Znak Pečárka zápašná Pečárka ovčí Pečárka lesomilná Žloutnutí rychlé, syté, chromové, hlavně báze třeně slabé až mírné, báze třeně nežloutne třeň žloutne poraněním i stářím Průběh barvy žluť brzy šedne pozvolná, trvalejší pozvolná, trvalejší Vůně karbol, fenol, inkoust slabě anýz až hořké mandle výrazně anýzová Jedlost mírně jedovatá jedlá, velmi dobrá jedlá
Z tabulky plyne praktický rámec. Bleskově žlutá báze třeně spolu s chemickým pachem znamená silný důvod houbu nechat na místě. Pozvolnější zbarvení s anýzovou nebo mandlovou vůní ukazuje na jedlé druhy. Ani tato kombinace však sama nestačí, pokud ji nepotvrdí další znaky nebo odborník.
Podle nás si zaslouží pozornost ještě jedno nebezpečí. Mladé světlé pečárky lze splést s muchomůrkami, včetně smrtelně jedovaté muchomůrky zelené. ČMS doporučuje pečárky vůbec nesbírat, dokud houbař spolehlivě nerozezná okruh muchomůrky zelené i skupinu pečárky zápašné. Pečárky mají lupeny nejprve narůžovělé, později čokoládově hnědé až téměř černé. Muchomůrky si bílé lupeny ponechávají i v dospělosti a na bázi třeně mají hlízu s pochvou. Kdo houbu uřízne v polovině třeně, ztratí právě ty znaky, které mohou rozhodovat o životě. Stejný zlozvyk mimochodem zničí i test žloutnutí báze.
Kde roste a co provede se zažíváním
Pečárka zápašná se nedrží jen hlubokého lesa. ČMS ji eviduje od června do listopadu jako hojnou, jednotlivě i ve skupinách. Objevuje se v parcích, na zahradách, v listnatých lesích, v trávě, pod keři, podél cest a ve městech i jejich okolí. Občas vytvoří čarodějné kruhy nebo pruhy s desítkami plodnic. Tráva v místě jejího růstu bývá bujnější a sytěji zelená, takže kruh je vidět i z dálky.
Právě městské prostředí láká sběrače nejvíc. Předzahrádka, sídlištní trávník, nábřeží. U pečárky ovčí, která roste na podobných travnatých plochách, ČMS navíc varuje, že z půdy dokáže vázat větší množství těžkých kovů, hlavně kadmia. Sběr u frekventovaných silnic tak nese riziko i v případě, že druh určíte správně.
Pokud zápašná skončí na talíři, ozve se obvykle zažívání. ČMS ji řadí mezi mírně jedovaté houby se žaludečními potížemi. Starší článek společnosti popisuje nástup nevolnosti a úporného zvracení zhruba za jednu až tři hodiny, průjem spíš výjimečně. Toxiny zatím nikdo přesně neidentifikoval. U lidí se žaludečním vředem připouští ČMS i vážnější komplikace. Toxikologové z australského Queenslandu uvádějí, že potíže nastupují okamžitě až do dvou hodin, s výraznou nevolností, zvracením, průjmem a bolestí břicha.
Část houbařů tvrdí, že pečárku zápašnou jedla bez následků. ČMS takové případy zná, přesto ji ke sběru nedoporučuje. Australská studie vysvětluje proč. Obsah fenolů kolísal podle části plodnice, stáří i podkladu, na kterém houba rostla. Co jednou proběhlo bez obtíží, může podruhé skončit u záchodové mísy.
VIDEO Poradna ČMS a linka TIS: kam s houbou, které nevěříte
Nejlepší pomůcka stojí v pražské Karmelitské ulici. Ústřední houbařská poradna ČMS sídlí na adrese Karmelitská 14, Praha 1, Malá Strana. Otevřeno má celoročně v pondělí od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin. Od června do listopadu přidává úterý od 9 do 12 hodin, takže na začátku října je pro sezonní dotazy ideální čas.
Kdo to do Prahy nemá blízko, může využít online formulář s přílohou do 30 MB. ČMS radí fotit plodnici shora, zespodu, detail báze třeně, prstenu a připojení lupenů a přidat snímek lokality. K tomu patří datum, místo, velikost, vůně, barevné změny a podklad. Společnost ale zdůrazňuje, že určení podle fotek má jen orientační povahu, osobní předložení houby nenahrazuje a nemá sloužit jako návod ke konzumaci.
Při podezření na otravu volejte Toxikologické informační středisko na čísla 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Linky fungují nepřetržitě a poradí s první pomocí i dalším postupem. Zbytky hub, jídla, případně zvratky nevyhazujte. Profesorka Daniela Pelclová z TIS v materiálu IKEM doporučuje připravit odkrojky hub nebo zbytky pokrmu, aby lékaři mohli určit původce otravy. Mykologický rozbor pak rychle potvrdí, nebo vyvrátí podezření.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková