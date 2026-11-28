Křehký koláč se žloutkovým krémem provoní kuchyň pečenými mandlemi právě ve chvíli, kdy se začíná vařit káva. Pod zlatavým sněhem se ukrývá hladká náplň s jemnou vůní medu. Jakmile se zakrojí první kousek, na talířek spadne pár mandlových lupínků. Právě ty bývají u stolu první na řadě.
Med má v českém pečení své místo hlavně v pernících a medových plátech. Tady svou vůni propůjčuje vařenému žloutkovému krému. Na celou náplň stačí jedna lžíce. S jemným květovým medem zůstane jeho chuť v pozadí, výraznější lesní med se v krému ozve o něco víc. V obou případech dobře ladí s chutí opečených mandlí.
Na řezu jsou pěkně vidět všechny tři vrstvy. Spodní plát drží jemný krém, který sahá až k nadýchanému bílkovému sněhu. Mandlové lupínky jsou místy tmavší, zvlášť tam, kde vyčnívají ze sněhu a v troubě se víc opečou. Koláč se nejlépe krájí po vychladnutí, kdy krém zpevní a jednotlivé vrstvy zůstanou na řezu zřetelné.
Ke koláči se hodí káva i černý čaj. Na rodinné posezení klidně počítejte s většími porcemi, na slavnostním stole hezky vypadají menší obdélníkové řezy, na kterých vyniknou vrstvy. Pokud budete chtít příště chuť obměnit, místo mandlových lupínků zkuste nasekané lískové oříšky. S medovým krémem ladí stejně dobře a povrch bude mít výraznější oříškovou vůni.
Do mísy nasypte hladkou mouku, cukr a prášek do pečiva. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kostky a prsty vytvořte jemnou drobenku. Nakonec přidejte vejce, rychle vypracujte hladké těsto a zabalené do potravinářské fólie ho uložte na 30 minut do lednice.
Troubu předehřejte na 180 °C a připravte si formu o rozměrech přibližně 20 × 30 cm. Vychlazené těsto rozválejte na plát odpovídající velikosti dna a přeneste ho do formy vyložené pečicím papírem. Povrch několikrát propíchejte vidličkou a pečte 15–20 minut, dokud těsto nezačne zlátnout. Předpečený korpus nechte vychladnout.
Mléko zahřejte v hrnci téměř k varu. V samostatné míse prošlehejte žloutky s cukrem a hladkou moukou, potom za stálého míchání postupně přilévejte horké mléko. Směs vraťte do hrnce a na mírném ohni za nepřetržitého míchání vařte přibližně 5–7 minut, dokud nevznikne hustý, hladký krém.
Do hotového krému vmíchejte med a důkladně ho zapracujte. Povrch překryjte potravinářskou fólií tak, aby se přímo dotýkala náplně a nevytvořil se škraloup. Krém nechte vychladnout na pokojovou teplotu a před dalším použitím ho krátce promíchejte.
Bílky vyšlehejte elektrickým šlehačem do měkké pěny. Postupně přisypávejte cukr a pokračujte ve šlehání, dokud nevznikne hustý, lesklý sníh, který drží pevné špičky. Nakonec stěrkou opatrně vmíchejte mandlové lupínky, aby si směs zachovala co nejvíce vzduchu.
Na vychladlý korpus rovnoměrně rozetřete medový krém a uhlaďte jeho povrch. Navrch opatrně naneste mandlový sníh a rozetřete ho až k okrajům formy. Pracujte lehce, aby se obě vrstvy zbytečně nepromíchaly a sníh zůstal nadýchaný.
Koláč vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte přibližně 25–30 minut. Povrch by měl získat světle zlatavou barvu a mandlové lupínky se lehce opéct. Pokud začne sníh příliš rychle tmavnout, snižte teplotu na 160 °C a pokračujte v pečení, dokud nebude vrchní vrstva propečená.
Upečený koláč vyjměte z trouby a nechte ho zcela vychladnout ve formě. Potom ho uložte do lednice, aby medová náplň zpevnila a jednotlivé vrstvy se při krájení lépe oddělovaly. Ostrým nožem ho nakrájejte řezy a podávejte ke kávě nebo čaji.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová