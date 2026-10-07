Žloutkové věnečky mají pořád své místo: Křehké těsto, jemný krém a chuť starých cukráren

na první pohled vypadají jako Žloutkové věnečky , do kterého se doma raději nepouštět. Ve dezert skutečnosti ale nejsou tak nedostupné, jak se tváří ve vitríně cukrárny. Jsou to poctivé věnečky z , kde se hodí vážit a nespěchat, ale žádná tajná cukrářská magie za tím nestojí. Největší problém bývá až směšně obyčejný: při pečení neotvírat troubu. odpalovaného těsta Opravdu ne. Ani rychle nakouknout, jestli už rostou. Tohle těsto zvědavost trestá.
Receptů na věnečky koluje hodně a liší se víc, než by se zdálo. Někde se jede čistě domácí základ z vody, másla a mouky, jinde se část tekutiny nahrazuje mlékem, což je běžnější v cukrářské praxi a těsto pak mívá jemnější výsledek. Postup se ale nemění. Tekutina s tukem se zahřeje k varu, přisype se mouka a všechno se krátce míchá na plotně, až se těsto takzvaně odpálí. Odtud název. Vejce přicházejí až později, když hmota trochu zchladne, a vždycky postupně. Pak už sáček, plech a trouba.
Jednu věc se vyplatí pohlídat hned od začátku: po zašlehání vajec má být těsto hladké, lesklé a pořád tak pevné, aby udrželo nastříkaný tvar. Jakmile teče, je zle. Na plechu se rozlije a místo věnečků vzniknou nízké placičky, které člověk sice může sníst, ale chlubit se jimi nebude. Poslední vejce proto nepřidávejte automaticky celé, raději po troškách. Velikost vajec kolísá a tady to poznáte. Důležitý je i plech: věnečky stříkejte na suchý nebo jen lehce vymazaný plech, ne do mastné louže. Těsto se musí trochu přichytit, aby v troubě vyběhlo nahoru. Recept na klasické žloutkové věnečky
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut + chlazení krému Co potřebujeme
Odpalované těsto: 300 ml vody 150 g másla 1 špetka soli 150 g polohrubé nebo hladké mouky 4 ks vajec
Žloutkový krém: 250 ml mléka 1 balíček vanilkového pudinku 2 ks žloutků 80-120 g cukru podle chuti 250 g másla 1 lžíce rumu
Horní krém: 250 g mascarpone 250 ml smetany ke šlehání 1-2 lžíce cukru moučka Postup přípravy žloutkových věnečků s krémem
1. Do kastrolu dejte
vodu, máslo a sůl. Přiveďte k varu, najednou vsypte mouku a míchejte, dokud nevznikne kompaktní hladká hmota, která se začne pouštět stěn nádoby. Většinou to netrvá déle než 1 až 2 minuty.
2. Těsto nechte pár minut odpočinout a zchladnout. Potom do něj zašlehávejte
vejce, vždy jedno po druhém. Výsledná hmota má být hustá, lesklá a při stříkání na plech se nesmí roztékat.
3. Těsto přesuňte do cukrářského sáčku s řezanou špičkou a na plech nastříkejte věnečky, případně
dvě vrstvy nad sebou. Nedávejte je příliš blízko, v troubě dost zvětší objem. Pečení
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4. Pečte v troubě vyhřáté na
200 °C přibližně 10 minut, pak teplotu snižte na 170 °C a dopékejte ještě 15 až 20 minut, až budou věnečky zlaté. Troubu neotvírejte. U odpalovaného těsta to není babská rada pro efekt, ale věc, která rozhoduje o výsledku.
5. Krém uděláte tak, že z
mléka, pudinku a žloutků uvaříte hustý základ. Nechte ho úplně vychladnout, jinak se máslo bude trápit. V jiné míse vyšlehejte máslo s cukrem a po lžících přidávejte vychladlý pudink. Nakonec vmíchejte rum.
6.
Mascarpone, smetanu a cukr moučka vyšlehejte do pevného krému. Věnečky po vychladnutí opatrně rozřízněte, spodní díly naplňte žloutkovým krémem, přidejte vrstvu z mascarpone a přiklopte horní částí.
7. Hotové věnečky uložte alespoň na 1 hodinu do chladu. Krém zpevní, dezert se bude lépe jíst a při prvním kousnutí neuteče všechno stranou.
Foto: Cooky.cz, Cukrářská klasika, co nepatří do starého železa: Žloutkové věnečky, které křupnou a pak se rozplynou na jazyku
TIP: Pokud se vám nechce připravovat dvě náplně, mascarpone klidně vynechte a udělejte jen větší dávku žloutkového krému. Práce ubude a pořád půjde o velmi dobré věnečky. Často kladené otázky o žloutkových věnečcích
Můžu použít místo másla sádlo? Dá se to. Ve starších domácích receptech se sádlo opravdu objevuje. Máslo ale dává věnečkům jemnější, čistší chuť.
Proč věnečky po upečení spadly? Nejčastěji jsou málo dopečené, případně se trouba otevřela moc brzy. Věnečky musí být uvnitř dobře vysušené, jinak po vytažení z trouby splasknou.
Dá se krém připravit předem? Ano, a u žloutkového krému je to dokonce rozumné. Dobře vychlazený základ se lépe zašlehává do másla a později se s ním snáz plní.
Co je vlastně odpalované těsto? Je to těsto, které se nejdřív krátce vaří na plotně a až potom se do něj zapracují vejce. Při pečení ho zvedá pára a uvnitř vznikne dutina, do které se po vychladnutí dává krém.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie