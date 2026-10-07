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Žloutkové věnečky mají pořád své místo: Křehké těsto, jemný krém a chuť starých cukráren

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Žloutkové věnečky jsou přesně ten zákusek, který vypadá jako práce pro cukráře v bílé čepici, ale doma se zvládnout dají. Jen je potřeba nepodcenit odpalované těsto a hlavně nehrát si během pečení na zvědavce, který každé tři minuty otevírá troubu.
Fotografie k žloutkovým věnečkům

Fotografie k žloutkovým věnečkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Cukrářská klasika, co nepatří do starého železa: Žloutkové věnečky, které křupnou a pak se rozplynou na jazyku
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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