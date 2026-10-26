Zlomený klíč v zámku není důvod volat zámečníka. Úlomek dostanete ven do minuty magnetem, sponkou nebo kapkou lepidla

Dřív než začnete úlomek dolovat, nastříkejte do zámku zámečnický olej. Podle serveru iDnes snižuje tření, takže se zaseknutý kus klíče pak vysouvá snáz. Mazání patří na začátek postupu s magnetem i s druhým klíčem nebo sponkou. Kterou metodu zvolit, určí hlavně to, z čeho je klíč vyrobený a jak hluboko jeho zbytek v zámku zůstal.
Neodymový magnet vytáhne úlomek, jen když je klíč ze železa
Silný magnet bývá první volbou, nejlépe neodymový. Má ale jednu podmínku: klíč musí být ze železa nebo jiného feromagnetického materiálu. Rada, že s magnetem v ruce máte vyhráno, proto platí jen napůl, protože kdo neví, z čeho je jeho klíč, zjistí to až pokusem u zámku.
Samotné přiložení magnetu nestačí. Upevněte ho ke klíčové dírce a pomalu s ním pohybujte kolem ní, dokud úlomek nezachytí. Pohyb má být jemný a bez spěchu, protože magnet může potřebovat několik sekund, než úlomek chytí.
Duplikát zasunutý z opačné strany zámku úlomek vytlačí
Když magnet nemáte, poslouží druhý klíč. Server TechInsider radí zasunout duplikát do zámku z opačné strany a zlomený kus jím opatrně vytlačit ven.
Bez duplikátu si vystačíte s obyčejnou kancelářskou sponkou. Narovnejte ji a úlomek s ní postupně posouvejte směrem ven, dokud ho nebudete moct uchopit. Zámek by měl být i v tomto případě dobře namazaný, aby se úlomek uvolnil.
Návod s duplikátem neupřesňuje, u jakých zámků se dá k opačné straně dostat. Bez toho zůstává nejasné, kolika lidem v dané situaci vůbec pomůže.
Kdy sáhnout po lepidle na kov a proč ho stačí jediná kapka
Lepidlo přichází na řadu, když se klíč ulomil tak nešťastně, že je jeho zbytek prakticky v rovině se zámkem. I tak musí být aspoň kousek zlomené části přístupný, jinak metoda nefunguje. Potřebujete speciální lepidlo na kov, a to rychle tuhnoucí.
Kapku naneste na konec té části klíče, která vám zůstala v ruce. Přitiskněte ji k úlomku v zámku a přitlačte. Po několika sekundách lepidlo částečně ztuhne a klíč pak vytáhněte jedním rychlým a pevným pohybem. Na lepidlo se čeká jen sekundy, takže se celý zákrok vejde do minuty.
Ze všech tří postupů je tenhle nejriskantnější, protože chybu nejde vzít zpět. Rozhoduje přesnost a hlavně množství lepidla. S jeho přebytkem si zámek nechtěně zalepíte a pak už se bez zámečníka nejspíš neobejdete.