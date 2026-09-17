Zloději kabelů z železničního koridoru vyvázli s podmínkou, do vězení půjde jen jeden z trojice

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Zloději kabelů z železničního koridoru vyvázli s podmínkou, do vězení půjde jen jeden z trojicePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Odvolací soud v Olomouci ve čtvrtek přehodnotil tresty ve věci krádeže železničních kabelů na trati mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku. Z…
soud pix
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