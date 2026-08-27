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Zloději kabelů z železničního koridoru u Lipníku nad Bečvou se odvolali

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Kauza loňské krádeže kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou míří k olomouckému krajskému soudu. Spis byl tamní pobočce zaslán v úterý poté,…
koleje-kolej-vlak-zeleznice

koleje-kolej-vlak-zeleznice

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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