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Zloděj vykrádal kanceláře, pak v nich usnul. Policisté ho zadrželi přímo na místě činu

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Dennívýzva
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Sérii krádeží na Jindřichohradecku a v Českých Budějovicích má na svědomí muž, který podle kriminalistů způsobil škodu téměř 70 tisíc korun. Při posledním vloupání vypáčil dveře několika kanceláří a připravil si hromadu věcí k odcizení. Odnést je už ale nestihl. Na místě totiž usnul.
Zloděj vykrádal kanceláře, pak v nich usnul. Policisté ho zadrželi přímo na místě činu

Zloděj vykrádal kanceláře, pak v nich usnul. Policisté ho zadrželi přímo na místě činu

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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