Zlínská univerzita slaví čtvrtstoletí výročními promocemi, sejde se 125 absolventů z různých dekád

Zlínská univerzita slaví čtvrtstoletí výročními promocemi, sejde se 125 absolventů z různých dekádPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vědci z brněnského výzkumného centra CEITEC VUT vyvinuli materiál, který by mohl výrazně zlepšit léčbu...
Zlínský kraj spustí od ledna příštího roku rozsáhlý projekt zaměřený na podporu lidí s duševním onemocněním...
Brněnské výstaviště by mohlo do několika let hostit jedno z největších akvárií v Evropě. Pavilon C tamního...
Olomoučtí krajští kriminalisté předali spis k případu loňské vraždy na přerovském sídlišti krajskému...
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