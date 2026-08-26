Zlínská nemocnice zvládla roboticky operovat dvě nádorová onemocnění najednou se dvěma týmy

Třiasedmdesátiletá pacientka přišla do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně s již diagnostikovaným nádorem děložní sliznice. Před plánovaným zákrokem absolvovala standardní předoperační vyšetření expertním ultrazvukem, při němž gynekoložka Barbora Chaloupková odhalila podezřelý nález na tlustém střevě. Ten se vzápětí potvrdil kolonoskopií.
Chaloupková patří k hrstce certifikovaných specialistek na expertní gynekologickou ultrazvukovou diagnostiku v Česku. Zachycení střevního nádoru při gynekologickém vyšetření podle lékaře Pavla Havelky rozhodně není běžné a svědčí to o pečlivosti a schopnosti hodnotit nejenom gynekologické orgány, ale i většinu orgánů v dutině břišní. Právě díky včasnému záchytu bylo možné oba nádory řešit současně.
Protože byly oba nádory operabilní, mohla pacientka podstoupit jednu velkou robotickou operaci, při níž se vystřídaly gynekologicko-onkologický a chirurgicko-onkologický tým. Pro ženu to znamenalo jedinou celkovou anestezii, jednu hospitalizaci a jednu rekonvalescenci. Odpadlo čekání na druhou operaci i opakovaná předoperační vyšetření a zkrátila se doba do definitivního chirurgického ošetření obou onemocnění.
Robotický přístup spočívá v operování skrze několik malých vstupů do dutiny břišní. Oproti klasické otevřené operaci odpadá velká operační rána, krevní ztráty jsou menší a pooperační bolest nižší. Chirurg Georges Khalil z chirurgického oddělení KNTB vyzdvihuje také detailní trojrozměrný obraz a velmi přesné ovládání nástrojů, které robot operatérům nabízí. Pacienti se po robotickém výkonu obvykle rychleji vrací k běžné stravě a dříve odcházejí do domácí péče.
Pro zlínskou nemocnici šlo o historicky první společný výkon dvou týmů provedený kompletně roboticky. Jako jediná ve Zlínském kraji disponuje chirurgickým robotem, který podobně komplexní řešení umožňuje přímo v regionu. Havelka nicméně zdůrazňuje, že technologie sama o sobě nestačí. Základem úspěchu podle něj byla kvalitní diagnostika, společné naplánování léčby a sehraná práce gynekologického, chirurgického, anesteziologického i ošetřovatelského týmu.
Zdroj: Krajská nemocnice Tomáše Bati