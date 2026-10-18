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Zlatý potos pohlcuje oxid uhelnatý ze sporáku, lopatkovec rozkládá formaldehyd. Pět rostlin, které vás v kuchyni zbaví mastnoty i škodlivin

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Každá kuchyň je malá chemická laboratoř. Z lisovaného nábytku, MDF desek a lepidel se uvolňuje formaldehyd. Při smažení a pečení stoupá z pánve mastný aerosol, těkavé organické látky a jemné částice. A kdo vaří na plynu, přidává do směsi ještě oxid dusičitý a oxid uhelnatý ze spalování, jak dokládá zpráva GAO z roku 2025.
Zlatý potos pohlcuje oxid uhelnatý ze sporáku, lopatkovec rozkládá formaldehyd. Pět rostlin, které vás v kuchyni zbaví mastnoty i škodlivin

Zlatý potos pohlcuje oxid uhelnatý ze sporáku, lopatkovec rozkládá formaldehyd. Pět rostlin, které vás v kuchyni zbaví mastnoty i škodlivin

Zdroj: Foto: Joydeep / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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