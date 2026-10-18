Zlatý potos pohlcuje oxid uhelnatý ze sporáku, lopatkovec rozkládá formaldehyd. Pět rostlin, které vás v kuchyni zbaví mastnoty i škodlivin

Elektrická plotna sice spaliny neprodukuje, ale pachy, tukové mikročástice a VOC generuje úplně stejně. Právě do tohoto koktejlu vstupuje pětice rostlin, o kterých dnes mluvíme: zlatý potos (Epipremnum aureum), lopatkovec (Spathiphyllum), kapradina nefrolepsis (Nephrolepis exaltata), aloe vera a trojice kuchyňských bylinek (bazalka, rozmarýn a máta). Žádná z nich nenahradí digestoř. Ale každá přidává vrstvu ochrany, kterou samotný odtah nedodá.
Co NASA změřila v uzavřených komorách a co z toho přežilo do bytu
V osmdesátých letech testovala NASA desítky pokojovek v hermeticky uzavřených komorách. Zlatý potos v jednom z těchto experimentů pohltil 0,98 mikrogramu oxidu uhelnatého na centimetr čtvereční listové plochy za šest hodin. Stejná série pokusů prokázala, že potos odbourává i formaldehyd a benzen. Aloe vera vynikla při nízkých koncentracích formaldehydu, právě takových, jaké se běžně vyskytují v bytovém interiéru. Lopatkovec se v
souhrnné studii NASA zařadil mezi nejuniverzálnější druhy schopné absorbovat širší spektrum těkavých organických sloučenin.
Jenže laboratorní komora o objemu pár desítek litrů se chová zásadně jinak než kuchyň panelového bytu. Moderní přepočet z roku 2019 vyčíslil medián čisticího výkonu jedné pokojovky na pouhých 0,023 m³ vzduchu za hodinu. Aby rostliny samy o sobě nahradily běžnou výměnu vzduchu, potřebovali byste jich deset až tisíc na každý metr čtvereční podlahy. To zní absurdně, a je to záměrně střízlivý korektiv. Přesto mají rostliny v kuchyni smysl, jen jiný, než si představoval marketing devadesátých let.
Pětice kuchyňských spojenců: kdo co umí a kde ho postavit
Zlatý potos je nejodolnější člen sestavy. Snáší nepřímé světlo, vyšší vlhkost i občasné zapomenutí na zálivku. V experimentech prokázal sorpci CO, formaldehydu i benzenu. Ideální místo: závěsný květináč nebo police 1 až 2 metry od varné desky, mimo přímý proud páry. V Hornbachu pořídíte exemplář od 99 Kč.
Lopatkovec má široké tmavé listy, které fungují jako pasivní lapač prachu a aerosolových částic. Podle péčového listu Clemsonovy univerzity stačí je pravidelně otírat vlhkým hadříkem, aby si zachovaly schopnost zachytávat nečistoty. Vyžaduje rovnoměrnou vlhkost a nesnáší přímý žár ani studený průvan. V OBI stojí od 119 Kč.
Nefrolepsis je kapradina, které kuchyňská vlhkost vyloženě svědčí. Patří do skupiny rostlin tradičně spojovaných s čištěním ovzduší. Potřebuje pravidelnou zálivku a střední nepřímé osvětlení. Počítejte s cenou kolem 215 až 299 Kč podle velikosti.
Aloe vera je sukulentní klasika s bonusem v podobě gelové dužiny na drobné popáleniny od plotny. V testech NASA vynikla při odbourávání formaldehydu. Vyžaduje světlé stanoviště, ale pozor na chladný parapet a průvan, obojí ji stresuje. V IKEA ji seženete za 99 Kč, v Hornbachu od 145 Kč.
Kuchyňské bylinky (bazalka, rozmarýn, máta). Přímý vědecký důkaz o filtraci škodlivin u nich chybí, zato přinášejí aromatický a užitkový bonus, který žádná okrasná pokojovka nenabídne. Máta je nejsnazší disciplína (od 42 Kč), bazalka vyžaduje teplo a hodně světla (85 Kč), rozmarýn je v interiéru nejchoulostivější, rychle zasychá a potřebuje chladnější, ale slunné místo (85 Kč). Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Proč samotná zeleň nestačí a jak ji správně doplnit digestoří
Měření Lawrence Berkeley National Laboratory ukázalo, že digestoř při vaření na zadním hořáku zachytí typicky 50 až 70 % zplodin, některé výkonnější modely přes 80 %.
Americká agentura EPA doporučuje trojkombinaci: zapnutá digestoř s odtahem ven, vaření na zadních hořácích a otevřené okno. Rostliny v tomto schématu hrají roli čtvrtého hráče, pomalého, tichého, ale nepřetržitého. Digestoř běží deset minut při smažení; potos a lopatkovec pracují čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.
Kdo vaří na plynu, má důvod brát ventilaci obzvlášť vážně. Spaliny z plynového hořáku obsahují oxid dusičitý a oxid uhelnatý, látky, které elektrická plotna vůbec neprodukuje. V takové kuchyni je digestoř s vnějším odtahem prakticky nutností a rostliny slouží jako doplňkový filtr pro období mezi vařením, kdy se v místnosti drží zbytkové koncentrace VOC z nábytku a povrchových úprav.
Kam rostliny v kuchyni rozhodně nepatří a na co si dát pozor
Přímý žár sporáku, proud páry z hrnce a studený průvan z ventilace jsou tři největší nepřátelé kuchyňské zeleně. Lopatkovec reaguje na horký vzduch hnědnutím špiček listů, potos v průvanu postupně ztrácí vitalitu, bazalka na chladném parapetu během pár dní zvadne. Zlaté pravidlo: umístěte rostliny na boční parapet, polici nebo závěsnou konzoli minimálně metr od varné desky, ideálně tam, kde na ně dopadá rozptýlené denní světlo.
Důležitá poznámka pro domácnosti se zvířaty a malými dětmi: potos, lopatkovec i aloe vera obsahují látky toxické při požití. Kočka okusující list potosu riskuje podráždění trávicího traktu, u lopatkovce hrozí totéž. Pokud máte doma zvídavé čtyřnohé spolubydlící, zvažte umístění mimo jejich dosah, třeba do závěsného košíku nebo na vyšší polici.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková