Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Zlatý Lev slaví 121 let. Liberecký hotel pamatuje výstavu německých Čechů i vznik Československa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Secesní hotel Zlatý Lev v horním centru Liberce není jen ubytovací zařízení se čtyřmi hvězdičkami. Je živou kronikou města, která sahá od výstavy německých…
Liberec-Kristiánov_-_hotel_Zlatý_lev

Liberec-Kristiánov_-_hotel_Zlatý_lev

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Cyklostezka Ohře má nový web, plánování trasy bude snazší
Cyklostezka Ohře má nový web, plánování trasy bude snazší
Učiliště v Chroustovicích oživuje starou vodní elektrárnu
Učiliště v Chroustovicích oživuje starou vodní elektrárnu

Do Chroustovic se vrací vodní energie. Odborné učiliště tam obnovuje malou vodní elektrárnu, jejíž původní...

Tunelbus 145 od září zastaví na Kuchyňce, studenti získají přímé spojení s Dejvicemi
Tunelbus 145 od září zastaví na Kuchyňce, studenti získají přímé spojení s Dejvicemi

Autobusová linka 145, přezdívaná tunelbus, přestane od 29. září 2026 míjet univerzitní areál na...

Vrtulník letěl pro těžce zraněného motocyklistu u Starých Hamrů
Vrtulník letěl pro těžce zraněného motocyklistu u Starých Hamrů

Těžká dopravní nehoda zaměstnala v podvečer 9. září záchranáře ve frýdecko-místeckém okrese. Krátce po...

Dobrovolníci pomáhají pacientům po mozkové příhodě
Dobrovolníci pomáhají pacientům po mozkové příhodě

Pokles koutku úst, náhlá slabost nebo necitlivost poloviny těla a nesrozumitelná řeč patří mezi typické...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.