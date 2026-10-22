Zlaté smetí a spící vojsko. Jak vznikla blanická legenda

Velký Blaník nedaleko Vlašimi proslul jako místo, kde v nitru skály dřímají rytíři pod velením svatého Václava. Přestože geologické složení hory vznik jeskyní vylučuje, mýtus o záchraně národa se traduje staletí. Vrchol s dřevěnou rozhlednou dnes nabízí pohled na přírodní rezervaci s původními bučinami a připomíná dobu keltského osídlení.
Původ bájného vojska
Kopec tvořený žulorulou zvanou ortorula neobsahuje žádné jeskynní prostory, legenda o spícím vojsku za Veřejovou skálou se k němu přesto váže už staletí. Její nejznámější podobu zformuloval kolem roku 1470 místní vizionář Mikuláš z Vlásenice. Poutě k hoře se konaly už na přelomu 13. a 14. století, než je pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka zakázal jako pověrečné.
Samotný název kopce má keltský původ a před 2400 lety stávalo na tehdy odlesněném vrcholu keltské hradiště. Pověsti o bojovnících ukrytých v hoře se objevují rovněž v Rakousku, Polsku nebo Anglii.
Lidé uvnitř hory
Lidová slovesnost zachovala řadu příběhů o prostých lidech, kteří do nitra Blaníku zabloudili. Kovář dostal za úkol naostřit meče a obdržel od svatého Václava zázračnou mouku s chlebem, kterých neubývalo. Dívka pomáhající s úklidem stájí dostala do zástěry obyčejné smetí, po jehož vysypání objevila ve zbytcích ryzí zlato. Všechny tyto báchorky se shodují v jednom podstatném detailu. Čas uvnitř hory plyne pomaleji a jeden den odpovídá pozemskému roku.
Krvavá proroctví
Zatímco příběhy venkovanů vyznívají smířlivě, proroctví z počátku 15. století líčí krutou bitvu, při níž se místní rybník naplní krví. Teprve tehdy má vojsko vyrazit a vyhnat nepřátele z Čech. Spisovatel Alois Jirásek ve svých Starých pověstech českých bitvu vyhrotil popisem krve tekoucí od Strahova až ke Karlovu mostu.
Během národního obrození v 19. století se Blaník stal silným uměleckým symbolem. Bedřich Smetana po něm pojmenoval závěrečnou symfonickou báseň cyklu Má vlast a jeden z tamních kamenů dělníci uložili jako základní kámen Národního divadla.
Dřevěná rozhledna
V současnosti patří Velký Blaník s nadmořskou výškou 638 metrů k nejnavštěvovanějším přírodním rezervacím v republice. Na jeho vrcholu stojí od roku 1941 třicet metrů vysoká dřevěná rozhledna tvarovaná do podoby husitské hlásky. Turisty k ní vede červená a zelená značka. Cestou po červené trase z Louňovic pod Blaníkem procházejí návštěvníci naučnou stezkou, kterou doplňuje velká kamenná hlava blanického rytíře. Terén lemují odhalené skalní výchozy, mrazové sruby a kamenná moře.
Ochrana bukových lesů
Oblast vyhlášená v roce 1992 jako přírodní rezervace chrání především bukové porosty ve vyšších polohách kopce. Tyto stromy slouží jako genová základna a zdroj osiva pro obnovu okolních lesů, které ve spodní části narušila výsadba smrkových monokultur. V rezervaci žijí chráněné druhy živočichů, kam patří plž zemoun skalní nebo výr velký.
Přirozenou obnovu lesa narušuje zbytková populace nepůvodních muflonů okusujících mladé stromky. Ochranáři proto k zachování původní skladby dřevin budují oplocenky.
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