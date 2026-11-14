Zlaté Hory mohou přinést regionu stovky milionů. Studie ukazuje potenciál obnovy těžby zlata

Státní podnik Diamo zpracovává studii proveditelnosti obnovy těžby zlata u Zlatých Hor na Jesenicku. Podle jejích předběžných výsledků má záměr ekonomický potenciál, který by mohl regionu přinést nejen povinné odvody, ale také dobrovolné příspěvky v řádu stovek milionů korun. Vedoucí odboru hornictví podniku Diamo Karol Šmehil uvedl, že ekonomický model počítá mimo jiné se sponzorskými dary či dotacemi na sportovní halu, cyklostezky, venkovní koupaliště nebo offroadový areál.
Z ložiska by bylo možné ročně získat přibližně 620 kilogramů zlata. Za plánované desetileté období těžby by celková produkce dosáhla 6,2 tuny tohoto kovu z odhadovaných 11 tun geologických zásob. Při současných světových cenách by šlo o tržní hodnotu přibližně 17,9 miliardy korun. Vedle zlata obsahuje ložisko také zásoby zinku, odhadované na 26.013 tun, a mědi v množství 5642 tun. Průzkum navíc prověřuje přítomnost galia.
Těžba by probíhala hlubinným způsobem pomocí vrtání a odstřelů, vytěžená ruda by se zpracovávala v bývalém průmyslovém areálu Rudných dolů. Studie výslovně nepočítá s použitím kyanidu a prověřuje alternativní metody zpracování, například využití glycinu.
Pro Zlaté Hory by obnovení provozu znamenalo příjem z povinných úhrad za dobývání nerostů, dobývacího prostoru a daně z nemovitosti ve výši přibližně 8,4 milionu korun ročně. Sousední Heřmanovice by získávaly kolem 2,9 milionu korun. Záměr by v regionu vytvořil přibližně 120 pracovních míst.
Než by mohla těžba skutečně začít, čeká projekt ještě dlouhá cesta. Po dokončení studie by bylo nutné zpracovat podrobnější dokumentaci, projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí EIA, absolvovat povolovací řízení a vyřešit územní plánování. Geologický průzkum, který Diamo u Zlatých Hor provádí, má povolení do roku 2029. Jeho výsledky poslouží k upřesnění zásob zlata a dalších kovů.
Zlato se v Česku přestalo těžit v roce 1993, kdy ve Zlatých Horách skončila těžba polymetalické rudy. Zastupitelé města loni záměr na obnovu těžby odmítli. Starosta Milan Rác předběžné propočty ekonomického přínosu komentovat nechtěl.
Zdroj: autorský text / ČTK