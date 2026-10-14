Zlatavé tvarohové šátečky: Recept, který zná každá babička, ale málokdo ho dělá takhle poctivě

jsem doma dlouho vnímala skoro automaticky. Babička je upekla, položila na stůl a bylo hotovo. Člověk si ani nestačil všimnout, kdy přesně se v kuchyni objevily, jen z plechu najednou stoupala ta známá vůně másla a tvarohu. Teprve jedno propršené sobotní odpoledne, když jsem se do nich pustila sama, mi došlo, že za tímhle obyčejně vypadajícím Tvarohové šátečky pečivem je docela poctivá práce. s máslem, tvaroh utřený s Kynuté těsto rumem a rozinkami, navrch pár mandlových plátků. V bytě se pak držela taková vůně, že manžel nakoukl z obýváku, jestli už se náhodou nemůže ochutnávat.
Na tyhle
šátečky není potřeba čekat na svátek ani na rodinnou návštěvu. Sluší jim nedělní odpoledne, káva s kamarádkou i docela obyčejný den, kdy v lednici zbyl tvaroh a je chuť na něco domácího. Kynuté těsto jim dá jemnost a měkkost, kterou prostě neumí. Tvarohová náplň s listové těsto je výrazná, ale rumem nepůsobí přeslazeně. A samotný tvaroh má kromě chuti i slušné nutriční plusy.
Můj tip zní: Těsto před tvarováním nenechávejte kynout zbytečně dlouho, zvlášť ne někde u rozpáleného topení. Třicet až čtyřicet minut pod utěrkou stačí. Když překyne, při pečení snáz popraská a šátečky se mohou otevřít. Náplň si klidně připravte dřív a schovejte ji do lednice. Studená se tolik neroztéká, líp drží na místě a při plnění s ní není tolik trápení. Recept na vláčné tvarohové šátečky z kynutého těsta s rumovými rozinkami
Z této dávky vyjde přibližně
20 až 24 šátečků. Celková délka přípravy: přibližně 90 minut Ingredience pro přípravu
Kynuté těsto: 500 g hladké mouky 250 g másla (změklého) 100 ml vlažného mléka 2 vejce 1 sáček sušeného droždí (nebo 20 g čerstvého) 3 lžíce cukru 1 sáček prášku do pečiva 1/2 lžičky soli
Tvarohovou náplň: 500 g měkkého tvarohu 2 vejce 2 sáčky vanilkového cukru cukr dle chuti (přibližně 3 až 4 lžíce) rum dle chuti (1 až 2 lžíce) hrst rozinek
Dokončení: 1 vejce na potření plátky mandlí na posypání Postup přípravy kynutých šátečků s tvarohem
1. Do vlažného mléka rozdrobte nebo nasypte
droždí, přidejte lžíci cukru a nechte ho asi 10 minut stát na teplejším místě. Na povrchu by se měla objevit pěna. Droždí se tím probudí a těsto pak bude kynout spolehlivěji.
2. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku, přidejte prášek do pečiva, sůl a zbytek cukru. Vložte změklé máslo a prsty ho zapracujte do mouky, až vznikne drobivá směs. Teprve potom přidejte vejce a vzešlé droždí s mlékem. Foto: Cooky.cz, Zlatavé tvarohové šátečky: Recept, který zná každá babička, ale málokdo ho dělá takhle poctivě
3. Těsto hněťte tak dlouho, až bude hladké a pružné. Ručně to zabere zhruba 8 až 10 minut, někdy o něco déle. Dobře vypracované těsto se nelepí na ruce a drží tvar měkkého bochánku. Přikryjte ho utěrkou a nechte 30 až 40 minut kynout na teplém místě.
Mezitím připravte náplň
4.
Tvaroh promíchejte s vejci, vanilkovým cukrem, obyčejným cukrem, rumem a rozinkami. Směs má být hladká, ale nesmí téct. Dejte ji aspoň na chvíli do lednice, studená náplň se při plnění chová mnohem poslušněji.
5. Vykynuté těsto přeneste na pomoučený vál a rozválejte ho na plát silný asi 3 mm. Radýlkem nebo ostrým nožem nakrájejte čtverce velké přibližně 8 až 10 cm.
Dvojctihodné koláče nejsou jen pro slavnostní chvíle: Staročeský koláč s tvarohem a povidly, co voní po skořici a po rumu
6. Doprostřed každého čtverce dejte lžíci
tvarohové náplně. Čtyři rohy přeložte ke středu a pevně je přitiskněte k sobě. Tady se spěch nevyplácí, protože šátečky se pak v troubě rády otevřou. Hotové kusy přesuňte na plech vyložený pečicím papírem.
7. Šátečky potřete rozšlehaným
vejcem, aby při pečení chytily lesk a hezkou zlatou barvu. Navrch nasypte trochu plátků mandlí. V troubě se lehce opečou, rozvoní a dodají jemné křupnutí.
8. Pečte v troubě předehřáté na
180 stupňů asi 15 až 20 minut, až budou šátečky zlatohnědé. Nepřetahujte je zbytečně dlouho, tvarohová náplň by mohla ztuhnout a přijít o krémovost. Po vytažení je nechte zhruba 10 minut chladnout na mřížce a potom podávejte. Tipy redakce Rozinky v náplni: Pokud je chcete mít měkčí a šťavnatější, namočte je asi hodinu předem do rumu nebo do teplé vody. Nabobtnají a v tvarohu pak nebudou působit tvrdě ani suše. Bez alkoholu: Rum můžete vynechat, případně ho nahradit lžičkou rumového aromatu. Chuť zůstane podobná a šátečky budou vhodné i pro děti. Skladování: Nejlepší jsou v den upečení, ještě lehce vlažné. Do druhého dne ale vydrží v uzavřené nádobě při pokojové teplotě. Před podáváním je můžete krátce prohřát v troubě na 150 stupňů, znovu změknou a hezky se rozvoní. Tvaroh v náplni: Vybírejte měkký, krémový tvaroh. Tuhý tvaroh udělá náplň zrnitější a drobivou, což se k těmto šátečkům moc nehodí. Pokud máte doma jen tužší tvaroh, protlačte ho přes sítko. Mandle na vrchu: Mandlové plátky se opékají rychle, takže se vyplatí během pečení párkrát kouknout do trouby. Jakmile zezlátnou, je čas plech vytáhnout. Přepálené mandle zhořknou a umí zkazit i jinak povedený výsledek.
Tvarohové šátečky s krátkou dobou kynutí, přesto až podezřele dobré
Sladké šátečky trojí chuti z ultra jednoduchého těsta – když nevíte, jestli máte chuť na tvaroh, mák nebo marmeládu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline