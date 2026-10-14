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Zlatavé tvarohové šátečky: Recept, který zná každá babička, ale málokdo ho dělá takhle poctivě

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Tvarohové šátečky z kynutého těsta plněné tvarohem s rozinkami, rumem a mandlemi na vrchu. Recept, který voní celým bytem a zmizí z plechu dřív, než vychladnou.
Fotografie k tvarohovým šátečkům

Fotografie k tvarohovým šátečkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zlatavé tvarohové šátečky: Recept, který zná každá babička, ale málokdo ho dělá takhle poctivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 04:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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