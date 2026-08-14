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Zlatá Koruna má zavřenou hlavní silnici, oprava potrvá až do roku 2027

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Zlatá Koruna na Českokrumlovsku se potýká s komplikovanou dopravní situací. Silnice III. třídy spojující horní a dolní část obce je zcela uzavřena kvůli rozsáhlé…
Oprava silnice

Oprava silnice

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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