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Zkusili jsme nové fitness stroje od King Smith: Od skladného Walking Case po výkonné G5i

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Značka King Smith se již od roku 2015 věnuje výrobě chodících pásů Walking Pad třeba k pracovnímu stolu. Dnes už nevyrábí jen to, ale i...
Zkusili jsme nové fitness stroje od King Smith: Od skladného Walking Case po výkonné G5i

Zkusili jsme nové fitness stroje od King Smith: Od skladného Walking Case po výkonné G5i

Zdroj: Dotekomanie.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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