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Zkraťte ofinu nad obočí. Kadeřnice radí seniorkám změnu, po níž z obličeje zmizí až 8 let

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Spousta žen po šedesátce sáhne po ofině s jediným cílem, zakrýt vrásky na čele. Logika zní jednoduše, víc vlasů přes čelo znamená míň let. Jenže hustá clona spuštěná až k...
Zkraťte ofinu nad obočí. Kadeřnice radí seniorkám změnu, po níž z obličeje zmizí až 8 let

Zkraťte ofinu nad obočí. Kadeřnice radí seniorkám změnu, po níž z obličeje zmizí až 8 let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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