Zkraťte ofinu nad obočí. Kadeřnice radí seniorkám změnu, po níž z obličeje zmizí až 8 let

Spousta žen po šedesátce sáhne po ofině s jediným cílem, zakrýt vrásky na čele. Logika zní jednoduše, víc vlasů přes čelo znamená míň let. Jenže hustá clona spuštěná až k očím obličej spíš zatíží a pohled schová. Kadeřnice proto radí opačný směr. Zkrátit a odlehčit tak, aby ofina končila nad obočím a uvolnila oči. Kolik roků tím ubude, se u každé liší, ale osvěžení bývá znát na první pohled.
Proč hustá ofina přidává roky
Těžká, rovně střižená ofina přes celé čelo seniorkám spíš uškodí. Ostrá linka vlasů upozorní přesně na vrásky a jemné linky, které měla zamaskovat. Navíc ubírá účesu objem a vyžaduje víc stylingu, takže vlasy působí zplihle.
Když patka spadá až k obočí nebo přes oči, tvář se v ní ztrácí. Pohled ztmavne, oči zapadnou a celý obličej se opticky stáhne dolů. Přesně tenhle efekt přidává léta a nespraví ho ani perfektně ošetřené, čerstvě zastřižené vlasy.
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Ofinu přitom není nutné úplně zavrhnout. Problémem bývá jen její nejtěžší a nejhustší podoba, kterou řada žen nosí léta ze zvyku.
Lehká ofina nad obočí otevře pohled
Osvědčeným řešením je ofina kratší, řidší a prostříhaná, která končí nad obočím. Jemné prameny propustí kus čela a hlavně odkryjí oči, na které se pak upře veškerá pozornost. Právě oči a lícní kosti totiž působí mladě, a čím víc jich ukážete, tím svěžeji tvář vypadá.
Lehká, prostříhaná patka nad obočím odkryje oči a celý pohled rozjasní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Prostříhaná patka navíc obličeji vrací měkkost. Kontury kolem úst a brady totiž s roky ztrácejí oblost a výraz působí uzavřeněji. Právě tuhle strohost vzdušná ofina rozostří a tváři dodá jemnost.
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V kadeřnictví proto rovnou požádejte o odlehčenou, prostříhanou patku, která se drží nad linií obočí. Kadeřnice ji dokáže sestříhat tak, aby kopírovala tvar vaší tváře.
Ofina na stranu, nebo záclonová?
Univerzální jistotou je ofina sčesaná na stranu. Šikmá linka opticky zužuje obličej, přirozeně navazuje na boční pěšinku a čelo zakryje mnohem měkčeji než rovný sestřih.
Druhou oblíbenou variantou je záclonová ofina, takzvané curtain bangs. Po stranách nechává delší prameny a ke středu se zkracuje, takže obličej lemuje jako rozhrnutá záclona. Polodlouhé a zvlněné vlasy s ní získají pohyb i lehký retro nádech. Ke kulatému obličeji sedne spíš delší ofina na stranu, k oválnému si můžete dovolit i kratší vzdušnou verzi. Hranatější rysy zjemní měkké prameny padající do stran.
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Který typ ofiny sedne ke kterému tvaru obličeje, shrnuje následující přehled:
Tvar obličeje Doporučená ofina Kulatý Delší ofina sčesaná na stranu Oválný Kratší vzdušná verze Hranaté rysy Měkké prameny padající do stran Ať ofina drží svěžest
Kratší ofina má jednu podmínku, pravidelné zastřihávání. Jakmile přeroste a začne padat do očí, z osvěžujícího detailu se stane zanedbaná clona. Počítejte s návštěvou kadeřnice zhruba každé tři týdny.
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U jemných a řídnoucích vlasů nechte ofinu radši vzdušnější a delší, aby šla odhrnout do stran. Těžká hustá verze by jim ubrala i zbytek objemu.
A hlavně nekopírujte slepě účes z fotky. Kadeřník Petr Kmoníček radí ženám s řídnoucími vlasy sázet na jednoduchost. „Bezúdržbový vzhled je prostě nejlepší a přitom budou vypadat skvěle a mladě,” uvedl pro web Svět ženy. Ofinu i střih je vždy potřeba přizpůsobit tvaru vaší tváře a typu vlasů.
Barva ofinu dotáhne
Samotný střih zvládne hodně, dotáhne ho ale barva. Pár tónů zesvětlené konečky u tváře nadzvednou pleť a dodají pohledu jiskru. Tmavý jednolitý odstín naopak horní část obličeje zatíží a kolem vrásek zvýrazní stín.
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Jemný melír nebo prosvětlené konečky u ofiny tak fungují jako levný lifting. Spolu s kratší vzdušnou patkou nad obočím dají tváři přesně tu svěžest, kvůli které za touhle změnou ženy ke kadeřnici chodí.
Zdroje: https://www.kondice.cz/pece-o-telo/ucesyprozenynad60strihyobjemsvezestcelebrity/, https://www.nespechej.cz/clanky/letni-vzdusne-ucesy-pro-zeny-nad-60-rozzari-oblicej-a-20260712-9290.html, https://www.onespace.cz/ani-kratky-sestrih-ani-drdol-tento-elegantni-uces-omlazuje-zeny-nad-60-let-a-zvyraznuje-jejich-prirozeny-puvab/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/6-idealnich-ucesu-pro-zeny-po-60-ktere-zakryji-vrasky-na-cele-omladi, https://www.marianne.cz/krasa/ucesy-ktere-nestarnou-omladi-5-nejlepsich-strihu-ktere-slusi-zenam-nad-60-let, https://www.iglanc.cz/krasa/ucesy-pro-zeny-50-plus-mikado-pixie/