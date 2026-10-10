Zkrat v hokejové extralize. Bek Dynama Košťálek napadl rozhodčího a hrozí mu vysoký trest

Běžela padesátá minuta duelu Vítkovice – Pardubice, skóre 2:3 pro hosty. Košťálek se dostal do potyčky s vítkovickým útočníkem Krzysztofem Maciasem, a když se mezi ně postavil čárový rozhodčí Pavel Blažek, pardubický bek ho odstrčil. Hlavní sudí Tomáš Cabák reagoval okamžitě, osobní trest do konce utkání za fyzické napadání rozhodčích. Právě ta kvalifikace je klíčová. Nejde o běžný faul, ale o kategorii, která automaticky otevírá disciplinární řízení. A s ním i reálnou hrozbu, že Košťálek bude Dynamu chybět v nedělním šlágru proti Třinci.
Co přesně se stalo v čase 49:56
Incident přišel ve třetí třetině zápasu, který Pardubice nakonec vyhrály 3:2. Košťálek se po souboji s Maciasem dostal do strkanice, při které kontaktoval čárového Blažka. Pardubický asistent trenéra Václav Kočí po utkání připustil, že si hráč možná chtěl jen sebrat hokejku, která ležela pod rozhodčím. Vzápětí ale dodal: „To neměl dělat. Na Košťálka jsme samozřejmě naštvaní.“ Sám Košťálek se veřejně k situaci zatím nevyjádřil.
Kočí celou věc označil za „klukovinu“. Jenže z pohledu pravidel jde o víc než klukovinu, zápis mluví jasně o fyzickém napadání rozhodčích, což je přísnější kategorie než obecné „napadání rozhodčích“. A právě na tom záleží.
Sazebník mluví jasně
Disciplinární řád ELH rozlišuje dvě úrovně kontaktu s rozhodčím:
- Napadání rozhodčích – sazba 1 až 3 utkání; v lednu 2026 dostal Martin Kohout za tuto kvalifikaci pouhé napomenutí.
- Fyzické napadání rozhodčích – sazba 2 až 5 utkání, v závažnějších případech až 26.
Košťálkův případ spadá do druhé kategorie. Minimum jsou dva zápasy. A praxe ukazuje, že disciplinární komise u kontaktů s rozhodčími nesahá k podmínkám: Robert Kousal dostal v roce 2024 dva zápasy, Václav Skuhravý v roce 2019 tři zápasy a pokutu. Martin Kohout letos v březnu dva zápasy.
Nejčerstvější a nejrelevantnější precedent ale nastavil předseda disciplinární komise Radim Bičánek 26. září, kdy za totožnou kvalifikaci potrestal Martina Havelku třemi zápasy. Sáhl tedy nad minimum. Trend je zřejmý.
Proč jde o víc než o jeden zápas
Pardubice hrají v neděli 11. října od 18:30 doma proti Třinci, souboj druhého s prvním v tabulce. I kdyby Košťálek dostal absolutní minimum dvou zápasů, nedělní šlágr nestihne. Disciplinárka přitom u pátečních kol rozhoduje zpravidla do druhého dne; Havelkův verdikt z pátku 25. září zveřejnila už v sobotu 26. září.
Dynamo navíc řeší další personální ztráty. Ze zápasu ve Vítkovicích odešel se zraněním dolní části těla Lukáš Sedlák, dříve vypadl Vladimír Sobotka. Bez Košťálka by Pardubice oslabily současně klíčovou ofenzivní osu obrany i útočnou sílu. Klub sice může podle soutěžního a disciplinárního řádu podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, ale odvolání nemá odkladný účinek. Trest platí okamžitě.
Co čekat od Bičánkovy komise
Bičánek v této sezoně nastavil u kontaktů s rozhodčími tvrdší metr. Havelkovi dal tři zápasy, přestože mohl dát dva. Vzorek je zatím malý na definitivní závěr, ale směřuje spíš k horní polovině sazby než k minimu. Podle nás je dvouzápasová stopka naprostý spodek toho, co Košťálek může čekat. Tři zápasy by odpovídaly čerstvému precedentu.
Největší problém pro Dynamo není samotná emoce v jedné strkanici. Je to fakt, že Košťálek otevřel disciplinární řízení v pásmu trestů, kde extraliga opravdu trestá, a trestá rychle. Nedělní šlágr s Třincem si pardubický bek s největší pravděpodobností nezahraje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek