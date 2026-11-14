Zkoušky večer po práci, soutěže i špekáčky na zahradě. Vokální harmonie spojuje ženy

Zkoušky, koncerty, soutěže a cestování. To všechno patří k životu ženského pěveckého sboru Vokální harmonie. Jenže společný čas zpěvaček napříč generacemi nekončí ve chvíli, kdy odloží noty a rozejdou se domů. Hudba je sice přivedla dohromady, postupně mezi nimi ale vzniklo také přátelství, které se přenáší do běžného života.
Když zrovna nestojí na pódiu či ve zkušebně, mohou se potkat třeba v kině nebo společně vyrazí na ples. A vždycky se všechny těší na obyčejné posezení na zahradě jedné ze sopranistek Katky. Místo koncertního programu přijdou na řadu špekáčky, povídání a chvíle, kdy spolu jednoduše tráví čas. Kdo může a má chuť, ten dorazí.
Společný zpěv jako součást života
Vokální harmonie působí na hudební scéně už od roku 1959. Za více než šest desetiletí prošlo jejími řadami přibližně 150 zpěvaček a vystřídalo se v ní sedm sbormistrů. V současnosti sbor tvoří třicet žen různých profesí, které spojuje zájem o hudbu a společné zpívání.
Pravidelné zkoušky představují vedle zaměstnání a dalších povinností další závazek. Přesto si na ně členky nacházejí čas. Od roku 1997 sbor vede sbormistr Jaromír Schejbal, osmý umělecký vedoucí v historii souboru. O klavírní doprovod se stará Alena Holá.
Z Hradce až na zahraniční soutěže
Společné úsilí se odráží také ve výsledcích. Vokální harmonie se během své existence představila na stovkách koncertů v České republice i zahraničí. Zpívala nejméně v sedmnácti evropských zemích a její repertoár sahá od renesanční hudby přes lidové písně a spirituály až po současnou tvorbu.
Sbor se účastní také pěveckých soutěží. Mezi jeho úspěchy patří například zlaté pásmo a titul vítěze kategorie na soutěži Slovakia Cantat v Bratislavě v roce 2015 nebo bronzové pásmo z polské soutěže Wratislavia Sacra o rok později. V roce 2022 získala Vokální harmonie třetí místo v kategorii nesmíšených sborů na mezinárodní soutěži v Belgii. Spolupracuje rovněž s Filharmonií Hradec Králové a sólisty.
V roce 2016 vydala Vokální harmonie své třetí CD, tentokrát věnované vánoční duchovní a lidové hudbě.
Víc než společný koníček
Zpěv je pro členky Vokální harmonie mnohem víc než jen volnočasová aktivita. Je příležitostí potkávat se, společně něco vytvářet a sdílet zážitky, které zůstávají i dlouho po posledním potlesku. „Jsme bezvadná parta. V našem sboru vznikají přátelství,“ usmívá se jedna z členek.
Právě tak vzniká společenství, ve kterém se vedle hudebních zážitků počítají i ty docela obyčejné. Protože někdy není potřeba stát na pódiu ani zpívat před publikem. Stačí se sejít, popovídat si a společně opéct pár špekáčků.