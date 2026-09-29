Zkouška Casa Amor v Love Islandu odstartovala. Dívky v přímém přenosu sledovaly nevěru partnerů

Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 19. díl, FOTO: distr. TV Nova
Devatenáctá epizoda reality show Love Island přinesla obávanou část soutěže a rozdělila páry do dvou vil. Dívky zůstaly v původní vile samy a produkce jim vzápětí promítla záběry jejich partnerů v obklopení pěti nových účastnic. Po zhlédnutí divokých tanců a vášnivých polibků na obrazovce došlo na slzy i hluboké zklamání. Ranní pochybnosti a tajný útěk do Casa Amor
Devatenáctý den na ostrově začal poklidně. Kolem chystání snídaně za asistence korely Pepiny se rozproudily první vážnější debaty o budoucnosti stávajících párů. Pepe u stolu otevřeně připustil, že si nedokáže představit stěhování za Monikou do Ostravy, kde ona žije a podniká. Monika naopak chtěla jejich vzájemnou náklonnost držet před Ondřejem v ústraní, aby mu zbytečně neubližovala.
V zahradním altánku situaci bilancovali Naty s Matúšem. Matúš se v upřímném rozhovoru vyznal ze silnějších citů a přiznal, že se do Naty s každým dnem více zamilovává. Otevřená debata proběhla také mezi Cynthii a Jakubem. Jakub ji ujistil, že z dřívějšího podvádění už vyrostl a neplánuje se líbat s jinými ženami. Cynthia se při vzpomínce na svá minulá zklamání rozplakala a našla u něj pevnou oporu. Ondřej následně podotkl, že mu je Vanesa lidsky i vzhledově stále bližší.
Produkce chlapcům následně poslala zprávu s výzvou, aby partnerkám předvedli své dovednosti. Muži se bez velkého nadšení začali převlékat do striptérských kostýmů, avšak vzápětí dostali novou instrukci oznamující okamžitou změnu plánu. Jakub ihned odhadl, že se blíží zkouška jménem Casa Amor. Dívky naivně čekaly na zahradě na slibovanou show, chlapci se ale potichu sbalili a vilu opustili.
Dívky následně objevily prázdné místnosti a obdržely oficiální oznámení, že jejich stávající páry přestaly existovat. Vanesa přijala konec nuceného svazku s Ondřejem s úlevou, ostatní dívky reagovaly smutkem a v chlapecké šatně si alespoň ovoněly oblečení parfémem partnerů.
Obrazovka v zahradě a příchod pokušení
Chlapci dorazili do vily Casa Amor a s nadšením vyhlíželi nové tváře. Dívky v původní vile probíraly strategii. Monika zdůraznila svou věrnost Pepemu a Cynthia s Viki vyjádřily partnerům naprostou důvěru. Na zahradě se brzy objevil obrovský dárkový box. Uvnitř se ukrývala velká televizní obrazovka, jejímž prostřednictvím se dívky staly svědkyněmi příchodu pěti nových žen do druhé vily.
Dění na obrazovce nabralo rychlý spád. Nově příchozí Dani políbila většinu mužů, Ondřejovi věnovala polibek nejvášnivější. Další nováček Júlie políbila Ondřeje i Pepeho a provokativně olízla krk Honzovi. Pája otevřeně flirtovala s Ondřejem a Pepem. Zdrženlivá zůstala pouze Sára. Poslední příchozí Emily zamířila rovnou k Matúšovi, kterého pohladila a políbila. Cynthii to vzápětí přimělo k obavám, že exotická žena Matúšem citelně otřásla.
Divoký tanec a slzy zklamaných partnerek
Situaci definitivně zhoršilo druhé video, které zachycovalo pikantní taneční vystoupení chlapců v nové vile. Ondřej předvedl neřízenou show. Jakub si naopak zachoval odstup a rozdával pouze polibky na tvář. Záběry s Honzou vyvolaly kvůli zavádějícímu střihu dojem, že políbil Páju. Viki se kvůli tomu okamžitě rozplakala.
Naprostý pád důvěry předvedl Pepe. Na zemi rozpoutal vášnivé tance a vyměnil si intenzivní polibky s Dani, Júlií i Pájou. Ve zpovědnici to později omluvil tím, že prostě podlehl momentu. Monika jeho počínání sledovala a zažila hluboké zklamání. Když pak dívky uviděly, jak Matúš políbil Emily na krk a označil ji za přesně svůj typ, zůstala celá vila naprosto ohromená.
Pětice nových účastnic z Casa Amor
O přízeň chlapců bojují od tohoto momentu nové ženy. Čtyřiadvacetiletá Sára pochází z Bratislavy, vlastní kosmetické studio zaměřené na estetické procedury a v roce 2025 reprezentovala Slovensko na soutěži Miss Europe Continental. Od muže vyžaduje kompletní balíček vlastností včetně věrnosti, ambicí a udržení životního standardu.
Třiadvacetiletá Julie z Moravy žije v Praze. Působí sebevědomě a hledá partnera, který její divokou povahu dokáže zklidnit. Přitahují ji tmavší a potetovaní muži. Osmadvacetiletá Pája z Liberce doufá v manželství podobné vztahu jejích rodičů, kteří jsou spolu pětatřicet let. Má za sebou tři dlouhodobé vztahy a rozhodla se, že se už nechce ve vztazích neustále přizpůsobovat.
Pětadvacetiletá Pražanka Emily má slovensko-angolské kořeny. Má za sebou vztah poznamenaný nevěrou a zajímá se především o starší, vypracované a dominantní muže. Jednadvacetiletá Dani z Frýdku-Místku vede od šestnácti let vlastní salon a studuje marketing. Měří sto osmdesát dva centimetrů a požaduje muže, který ji dokáže přerůst nejen výškou, ale i charakterem.
Devatenáctou epizodu uvidí diváci 29. září večer na obrazovkách televize Nova FUN. Pro předplatitele je díl již nyní dostupný na platformě Oneplay.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Oneplay).