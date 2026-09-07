Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Zkoušeli všechno, po dobrém i po zlém. Jakub Kotek popsal pětileté peklo s maminkou, o kterém dosud mlčel

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Moderátor Jakub Kotek v rozhovoru pro Prostor X poprvé veřejně řekl, že jeho maminka roky bojovala se závislostí na alkoholu. Celé pětileté období má dodnes zahalené v „mlze“.
Zkoušeli všechno, po dobrém i po zlém. Jakub Kotek popsal pětileté peklo s maminkou, o kterém dosud mlčel

Zkoušeli všechno, po dobrém i po zlém. Jakub Kotek popsal pětileté peklo s maminkou, o kterém dosud mlčel

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Pohlreich mu pochválil jídlo, hvězdu ale nedal. Majitel restaurace z Ano, šéfe! teď promluvil: „Nebylo tam uražené ego?"
Pohlreich mu pochválil jídlo, hvězdu ale nedal. Majitel restaurace z Ano, šéfe! teď promluvil: „Nebylo tam uražené ego?"
Rozvedený Krejčík mlčí, jeho bývalý muž ale ne. Jiří Vymětal napsal veřejný vzkaz a zmínil i zdraví svých rodičů
Rozvedený Krejčík mlčí, jeho bývalý muž ale ne. Jiří Vymětal napsal veřejný vzkaz a zmínil i zdraví svých rodičů

Soud 3. září 2026 oficiálně ukončil manželství Daniela Krejčíka a Jiřího Vymětala. Herec mlčí, ředitel...

Vémola se pojistil předmanželskou smlouvou, jenže ta ho při rozvodu s Lelou nemusí vůbec ochránit. Advokát promluvil
Vémola se pojistil předmanželskou smlouvou, jenže ta ho při rozvodu s Lelou nemusí vůbec ochránit. Advokát promluvil

Předmanželská smlouva chrání majetek. Na měsíční výživné pro manželku ale nestačí, a právě to může Vémolu...

Kundosaki přiznala, že po rozchodu s otcem dcery přišel zvrat. Dnes spolu jezdí na dovolené a fungují jako tým
Kundosaki přiznala, že po rozchodu s otcem dcery přišel zvrat. Dnes spolu jezdí na dovolené a fungují jako tým

Influencerka Kateřina Klinderová popisuje, jak s ex-partnerem Tomášem Weisem přestavěli rozpadlý vztah na...

Pavol Habera už má v SuperStar favorita a přiznal, že se při jeho hodnocení hodně držel. „Docvaklo mi to pozdě"
Pavol Habera už má v SuperStar favorita a přiznal, že se při jeho hodnocení hodně držel. „Docvaklo mi to pozdě"

Nejtvrdší porotce Česko Slovenské SuperStar veřejně uznal, že u jednoho soutěžícího pochvalou šetřil víc,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.