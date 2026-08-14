Zkontrolujte si adresu na občance. Kdo ji má špatně, ať počítá s pokutou 15 000 Kč

Past, do které se po stěhování snadno chytíte
Stěhování s sebou přináší obrovský chaos, balení krabic a zařizování nového bydlení. V tomto shonu je nesmírně snadné zapomenout na úřední povinnosti.
Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který vstoupil v účinnost 2. srpna 2021, však hovoří naprosto nekompromisně. Pokud nahlásíte změnu trvalého pobytu, spustí se neúprosný odpočet, na jehož konci může nepozorného občana čekat nepříjemné překvapení v podobě správního řízení.
Mnoho lidí žije v omylu, že na vyřízení nového dokladu mají pouze patnáct dní od chvíle, kdy změnu nahlásí. Realita je naštěstí o něco příznivější, přesto má svá pevná pravidla. Vaše dosavadní občanka totiž nezaniká okamžitě.
Její platnost končí automaticky teprve uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu. Teprve od tohoto okamžiku začíná běžet zákonná patnáctidenní lhůta, během které musíte podat žádost o nový doklad. Celkem tak máte na vyřízení celé záležitosti 60 dnů.
Příběh paní Marie: Jak se počítají dny v praxi?
Pro lepší pochopení celého mechanismu si představme konkrétní situaci. Paní Marie ohlásila změnu trvalého pobytu na městském úřadě dne 1. května.
Úřednice jí při této příležitosti ustřihla roh stávajícího občanského průkazu a vydala jí ‚Potvrzení o změně trvalého pobytu‘. Její stávající občanský průkaz s ustřiženým rohem zůstává platný dalších 45 dní, tedy přesně do 15. června. Od 16. června je však tento doklad již definitivně neplatný.
Právě od 16. června začíná paní Marii běžet patnáctidenní lhůta na podání žádosti o nový občanský průkaz. Pokud podá žádost nejpozději 30. června, splnila svou zákonnou povinnost na jedničku a žádná sankce jí nehrozí.
Pokud by však podání žádosti odložila a na úřad dorazila až 1. července, dopouští se přestupku. V takovém případě jí úřad může ve správním řízení uložit pokutu, která se může vyšplhat až do výše 15 000 Kč.
Mýty o pokutách a tvrdá realita
V internetovém prostoru se masivně šíří dezinformace o tom, že maximální výše pokuty za nepožádání o nový občanský průkaz po změně adresy činí pouze 10 000 Kč. To je však omyl.
Tato částka se totiž vztahuje na jiný prohřešek – konkrétně na situaci, kdy občan nechrání svůj občanský průkaz před ztrátou, poškozením, odcizením nebo zničením. Za nepodání žádosti o nový doklad po změně trvalého pobytu je horní hranice sankce nastavena skutečně až na 15 000 Kč.
Dobrou zprávou pro zapomnětlivé občany je, že tato maximální částka není udělována automaticky. Jedná se o horní zákonnou hranici sankce ve správním řízení, nikoliv o paušální pokutu, kterou by úředníci museli bezpodmínečně vymáhat.
Úřady v běžné praxi postupují lidsky a individuálně. Často udělují pokuty výrazně nižší, v řádu pouhých stovek korun, nebo celou věc vyřeší domluvou, pokud se jedná o ojedinělé a krátkodobé zpoždění.
Když úředníci odhalí starý hřích
Někdy se však stává, že lidé bez občanského průkazu fungují dlouhé roky a domnívají se, že se jich povinnosti netýkají. Slova jednoho z občanů, který se podělil o svou zkušenost na diskusním fóru pod přezdívkou sennheiser, mluví za vše:
Celých 10 let funguju s cestovním pasem a občanku jsem nikdy na nic nepotřeboval. Teď při žádosti o nový pas se úřednice podívaly do systému a hned chtěly sepisovat přestupek, že nemám občanku. Přitom přestupky mají promlčecí lhůtu, tak na mě nemůžou, píše uživatel na diskusním fóru.
Spoléhat na kličky se však nemusí vyplatit. Odborníci z praxe totiž potvrzují, že legislativa je v tomto směru jednoznačná.
Dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, skončí platnost občanského průkazu automaticky uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny trvalého pobytu. Do 15 dnů ode dne skončení platnosti je pak občan povinen požádat o nový doklad. Za pozdní podání žádosti hrozí pokuta až do výše 15 tisíc Kč,“ vysvětluje Zlata Mauerová, specialistka na občanské průkazy a evidenci obyvatel z Městského úřadu Frýdlant.
Kolik stojí změna adresy a co je zdarma?
Samotný proces změny trvalého pobytu přitom není finančně nijak náročný. Za ohlášení změny trvalého pobytu zaplatíte na ohlašovně nového místa pobytu správní poplatek ve výši pouhých 50 Kč. Osoby mladší 15 let jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeny.
Následná výměna občanského průkazu z důvodu změny trvalého bydliště je pak ve standardní lhůtě do 30 dnů zcela zdarma.
Pokud se tedy chystáte na změnu adresy, vyplatí se pohlídat si kalendář a zbytečně neodkládat návštěvu úřadu. Těchto šedesát dní klidu, které vám zákon poskytuje, je dostatečně dlouhá doba na to, abyste se vyhnuli zbytečnému stresu i případným finančním postihům. Prevence a včasné podání žádosti vám ušetří nejen peníze, ale i nepříjemné chvíle strávené vysvětlováním na úřadech.
Zdroje článku: gov.cz - Portál veřejné správy, Vydání občanského průkazu, Potřebuji vyřídit - Portál občana, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková