Zklamaný Provod po porážce se Španělskem: Je to zkrátka srážka s tou nejlepší a největší kvalitou

Na Letné ve čtvrtek večer sledovalo zápas 18 193 diváků a drtivá většina z nich odcházela s pocitem, že z toho mohlo být víc. Provod si to myslel taky. V pozápasovém rozhovoru pro ČT sport, který převzal
Livesport, nehledal výmluvy ani velká slova. Porážku popsal jako „srážku s tou nejlepší a největší kvalitou“, tedy se Španělskem, úřadujícím mistrem světa a lídrem žebříčku. Hned vzápětí ale přidal větu, ve které je víc zklamání než respektu: šance, které si Češi vytvořili, „nedotáhli do gólového konce“. Za těmi dvěma větami se skrývá celý zápas. Na soupeře Češi nestačili, ale na bod měli. Dva poločasy, dva různé zápasy
První půle patřila Španělům. Kombinovali, drželi míč a Česko se většinou jen bránilo. Zlom přišel ve 39. minutě. Álex Baena proměnil penaltu a hosté šli do kabin s vedením, které odpovídalo průběhu hry.
Po přestávce nastoupil jiný tým. Provod řekl jen tolik, že o pauze „pozměnili několik věcí“. Konkrétní pokyny trenéra neprozradil, na hřišti se ale změna ukázala okamžitě. Češi začali tlačit přes dlouhé auty, standardky a centry do vápna. Podle
ČT sport domácí výrazně ožili a dostali Španěly pod velký tlak.
Druhý poločas se dá převyprávět v několika momentech:
52. minuta: po dlouhém autu se míč dostal k Davidu Zimovi, ten ale z velké šance přestřelil. Krátce poté: Provod vystřelil, míč se od obránce odrazil a prolétl těsně kolem tyče Unaie Simóna. Následuje závar po hlavičkovém prodloužení, ve kterém se Španělé jen tak tak ubránili. 68. minuta: Adam Hložek hlavičkoval z centru do břevna. 72. minuta: kapitán Ladislav Krejčí dostal červenou kartu a tlak se rozplynul. 90.+6. minuta: Marc Pubill v nastavení uzavřel skóre na 0:2.
Během dvaceti minut tak Češi měli čtyři situace, ze kterých mohl padnout gól. Španělé se nejvíc nadřeli právě v době, kdy na trávníku chyběl jejich hlavní tvořivý trumf, tedy klid na míči. Pak přišlo vyloučení a s ním konec.
Standardky jako zbraň, která nevystřelila
Provodovo zklamání bylo konkrétní. Mluvil o tom, že standardní situace a dlouhé auty měl tým připravené, protože má v sestavě vysoké hráče. Šlo o promyšlený plán, ne o náhodu ani o zoufalství. Proti Španělsku, které v kombinační hře poráží skoro každého, hledali Češi místo, kde mohou mít navrch. Našli ho ve vzduchu.
Fungovalo to. Zimova šance i Hložkovo břevno vznikly přesně tak, jak měly. Provod sám si podle Livesportu připsal dva střelecké pokusy a ten tečovaný mohl zápas převrátit. Zdroje neuvádějí jednu jasnou příčinu, proč z toho nic nebylo. Nejde o pokažené rozehrávky ani o španělskou past. Chyběl poslední dotek, centimetry a trocha štěstí.
Že to nebyl jen český dojem, potvrdil i španělský tisk. Podle přehledu ČTK na serveru ČeskéNoviny.cz psala španělská média o těžce vybojovaném vítězství a o tom, že české standardky působily jejich obraně potíže. Od novinářů zvyklých na výhry o tři góly jde o nečekaně uznalé hodnocení.
Právě proto Provodova slova nezní rezignovaně. Kdo prohraje s výrazně lepším soupeřem bez šance, ten mluví o kvalitě protivníka a víc už neřeší. Provod mluvil hlavně o tom, co Češi sami nedotáhli.
Kvalita, kterou nezastavila ani absence hvězd
Provodova věta o „největší kvalitě“ přitom nebyla zdvořilostní frází. Španělsko přijelo do Prahy bez několika opor, chyběli Lamine Yamal, Rodri i Mikel Oyarzabal. I tak odjelo s výhrou a podle ČT prodloužilo sérii bez porážky v základní hrací době na 43 zápasů. Takový tým může ztratit tři klíčové hráče a pořád má na hřišti víc kvality než většina Evropy.
Tím zajímavější je, co zápas ukázal o české cestě k výsledku proti elitě. Podle nás vede přes tři věci, které se nedají obejít:
Tlak po standardkách. Proti mužstvu, které ve hře z pole dominuje, jsou rohy, volné kopy a auty nejlepší šancí, jak hru vyrovnat. Převaha ve vzduchu. Fyzická síla a výška jsou české přednosti, na které Španělé nemají přirozenou odpověď. Druhý poločas to potvrdil. Bezchybná disciplína. Tady to v Praze selhalo.
Krejčího vyloučení v 72. minutě přišlo v nejhorší možné chvíli. Tým byl nahoře, Španělé se třásli a nikdo nevěděl, kolik ještě vydrží. Pak Česko přišlo o kapitána a s ním o možnost dál hrát vysoko. Navíc to nebylo poprvé. ČT připomněla, že Krejčí dostal červenou kartu i v říjnovém duelu se Španěly v Oviedu. Dvě vyloučení ve dvou zápasech proti nejlepšímu týmu světa nejsou jen smůla. Proti takovému soupeři se člověk nesmí dopustit žádné chyby, a hrát v deseti je chyba, kterou neodčiní žádná standardka.
Osijek: vyhrát, nic jiného
Po pěti kolech je Česko ve skupině A3 poslední a nemá ani bod. Dosavadní cesta Ligou národů vypadá takto:
Zápas Výsledek Česko – Chorvatsko 1:2 Česko – Anglie 0:2 Španělsko – Česko 3:1 Anglie – Česko 3:0 Česko – Španělsko 0:2
Bilance je tvrdá, ale nic ještě není ztracené. Podle aktuálního přehledu
UEFA vypadá tabulka skupiny takto: Španělsko 15 bodů, Anglie 12, Chorvatsko 3, Česko 0. Matematika je jednoduchá. Chorvatsku stačí s Českem neprohrát a třetí místo má jisté. Česko musí vyhrát. Jakákoli výhra v Osijeku ho posune před Chorvaty, protože srovná bodový stav a rozhodovat budou vzájemné zápasy. Remíza ani porážka nestačí a Česko by skončilo čtvrté.
Na třetím místě záleží víc než kdy dřív. UEFA pro ročník 2026/27 změnila systém sestupů. V Lize A zůstávají jen dva nejlepší týmy ze třetích míst. Dva horší týmy ze třetích míst a dva nejlepší ze čtvrtých hrají baráž s týmy z Ligy B a dva nejhorší čtvrté týmy sestupují rovnou. Třetí příčka tedy záchranu automaticky nezaručuje. Čtvrtá s nulou bodů by ale Česko poslala do nejhorší části tabulky a hrozil by mu přímý sestup.
Rozhodující zápas se hraje v neděli 15. listopadu 2026 od 20:45 v Osijeku. Česká televize ho přenáší na ČT sport, vysílání začíná ve 20:35.
Provod zápas s Chorvatskem označil za obrovsky důležitý a motivující. Podle něj tým ví, o co hraje. Zkušenost ze čtvrtka si podle jeho slov hráči berou s sebou, a to i ze druhého poločasu, ve kterém si sáhli na mistry světa.
Proti Chorvatsku nebude stačit hrát dobře dvacet minut. Plán ze druhé půle na Letné ale fungoval: tlak ze vzduchu, nebezpečné standardky a soupeř zahnaný do vlastního vápna. Teď ho Češi musí dohrát do konce a v jedenácti.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl