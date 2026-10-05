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Žižkova ulice v Jihlavě má nový povrch, od dnešního dne tudy jezdí MHD

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Poslední uzavírka průtahu Jihlavou se chýlí ke svému konci. Cestáři během víkendu položili nový povrch v Žižkově ulici a od pondělí tudy smí projíždět MHD. Brzy se tam vrátí i osobní auta.
Žižkova ulice v Jihlavě má nový povrch, od dnešního dne tudy jezdí MHD

Žižkova ulice v Jihlavě má nový povrch, od dnešního dne tudy jezdí MHD

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 15:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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