Živý porod savců vznikl o 95 milionů let dříve, než se předpokládalo. Nález z Argentiny znamená průlom

Tým argentinských paleontologů vedený Leandrem Carlosem Gaetanem rozpoznal v kostní mikrostruktuře cynodonta
Chiniquodon theotonicus takzvanou neonatální linii, růstovou značku, která vzniká prudkou změnou tempa ukládání kosti bezprostředně po porodu. Nález pochází z formace Chañares v severozápadní Argentině a jeho důsledky sahají daleko za jednu zkamenělinu. Pokud interpretace obstojí, živorodost v evoluční linii vedoucí k savcům se posouvá o zhruba 90 až 95 milionů let hlouběji do minulosti, z pozdní jury či rané křídy rovnou do časného pozdního triasu. Jak triasová kost prozradila okamžik narození
Všechno začalo při postgraduálním kurzu, kdy si badatelé při histologické analýze plně dorostlého exempláře CRILAR-PV109 všimli neobvyklé růstové značky. Exemplář patří mezi největší známé jedince druhu z dané geologické jednotky; bazální délka jeho lebky dosahuje asi 160 milimetrů a zachovalo se přes padesát procent kostry v částečné artikulaci. Klíčové bylo, že dřeňová dutina zůstala mimořádně malá a embryonální tkáň se nestihla vstřebat, přesně ten vzácný scénář, bez něhož by neonatální linie zmizela beze stopy.
Ve femuru i ulně autoři rozlišili dvě odlišné vrstvy: vnitřní, méně prokrvenou tkáň s převahou podélných kanálků, a vnější fibrolamelární kost s hustší vaskularizací a radiálními kanálky. Rozhraní mezi nimi odpovídá momentu, kdy organismus opustil tělo matky a začal růst vlastním tempem. Samotná histologie ovšem nedokáže odlišit porod od vylíhnutí. Přesvědčivost argumentu pro živorodost proto stojí na dalším kroku, odhadu porodní hmotnosti a jejím srovnání s tisíci dnešních obratlovců.
Novorozenec vážil jako mládě antilopy: čísla, která svědčí pro savce
Z obvodu kosti v místě neonatální linie tým vypočítal porodní hmotnost na 1,68 kilogramu. Dospělec přitom vážil odhadem 11,99 kilogramu. Poměr novorozence k dospělci tak činí 14,04 procenta, a právě toto číslo je rozhodující.
Autoři jej porovnali s rozsáhlou databází zahrnující 1 869 savců, 2 619 neptačích plazů a 782 ptáků. Výsledek:
U šupinatých plazů a krokodýlů nad deset kilogramů dosahuje poměr hmotnosti mláděte k dospělci maximálně 0,62 %. U srovnatelně velkých ptáků se pohybuje zhruba mezi 1,3 a 4,5 %. U placentálních savců běžně přesahuje deset procent.
Chiniquodon s hodnotou přes čtrnáct procent zapadá jednoznačně do savčího vzorce. Pozoruhodná je shoda s bay duikerem ( Cephalophus dorsalis), malou africkou antilopou s porodní hmotností 1,61 kilogramu a dospělou 11,6 kilogramu. Rozdíl v hmotnosti novorozence činí pouhých sedmdesát gramů, a přitom je dělí propast 236 milionů let evoluce.
Autoři navíc odhadli, že lebka novorozeného
Chiniquodona měřila 40 až 50 milimetrů. Nejmenší dosud známé lebky tohoto druhu odpovídají právě tomuto rozmezí, což vědce vede k závěru, že mohou představovat perinatální jedince. Dva scénáře: živorodost jednou, nebo dvakrát?
Studie publikovaná 13. srpna 2026 ve
Frontiers in Mammal Science nepřekresluje evoluční strom jako takový. Pozice Chiniquodon theotonicus v rámci probainognátních cynodontů zůstává beze změny. Co se mění, je mapování reprodukčního znaku na už existující fylogenezi, a tady se otevírají dvě stejně úsporné interpretace.
V prvním scénáři vznikla živorodost v savčí linii pouze jednou, hluboko v triasu, a dnešní vejcorodí ptakořitní (ptakopysk, ježury) představují sekundární návrat ke kladení vajec. Ve druhém se viviparita vyvinula nezávisle dvakrát, jednou u probainognátů a podruhé u teriálních savců. Autoři záměrně nevybírají vítězný výklad; obě varianty vyžadují stejný počet evolučních kroků.
Adriana Cecilia Mancusová, spoluautorka studie, poukazuje na podmínky raného pozdního triasu: intenzivní konkurenci po velkém permském vymírání, silný predační tlak, aridní a výrazně sezónní klima. V takovém prostředí mohlo nošení embrya uvnitř těla samice poskytovat zásadní výhodu oproti vejci odloženému do nepřátelského okolí.
VIDEO Celý „savčí balík“ mohl vzniknout mnohem dříve
Živorodost možná nebyla osamělým průkopníkem. Jiné studie kladou ke kořeni skupiny Probainognathia řadu znaků, které si běžně spojujeme teprve s pozdějšími savci: pohyblivý rhinarium, maxilární vibrisy, zvětšený mozeček, pokryv těla srstí a laktaci. Pokud se potvrdí, že viviparita sahá do triasu, celý tento „balík“ se posouvá do období, kdy po Zemi ještě nechodili dinosauři v plné síle své dominance.
Emily Rayfieldová z Bristolské univerzity označila v komentáři pro
Live Science nález za sugestivní, byť zdůrazňuje, že definitivní „kouřící zbraň“, například fosilní embryo přímo v těle matky, zatím chybí. Právě tato opatrnost ukazuje, kde věda stojí: důkaz je silný, přijatý recenzním řízením a podepřený rozsáhlým srovnáním, ale debata o jeho konečném dosahu teprve začíná. Co to znamená pro naše chápání evoluce savců
Pro české školní osnovy nejde o důvod k přepisování rámcových vzdělávacích programů, spíše o výbornou případovou studii k tématům evoluce a rozmanitosti organismů. Pro paleontologii je to signál, že cílená histologická analýza může z dávno známých kolekcí vytěžit zásadně nová data, stačí se podívat na správnou vrstvu kosti.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková