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Život mohl na Zemi vzniknout už před 4,33 miliardy let. Jak to ale můžeme po tak dlouhé době vůbec vědět?

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Z doby před více než čtyřmi miliardami let se zachovalo jen minimum původního zemského povrchu. Přesto vědci dokážou rekonstruovat, kdy už mladá planeta přestávala svou vlastní chemií života opakovaně ničit. Nový model ukazuje na období kolem 4,33 miliardy let. Jeho nejzajímavější částí ale možná není datum, nýbrž způsob, jakým jsme k němu vůbec došli.
Život mohl na Zemi vzniknout už před 4,33 miliardy let. Jak to ale můžeme po tak dlouhé době vůbec vědět?

Život mohl na Zemi vzniknout už před 4,33 miliardy let. Jak to ale můžeme po tak dlouhé době vůbec vědět?

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 30.09.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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