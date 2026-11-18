Živánská se mi vybaví vždycky trochu oklikou, přes dětské pikniky. Rodiče s partou vařili v kotli na ohni a večer se do horkého popela guláš strkalo zabalené v alobalu. A nebo živánská. To byla živánská v přesném slova smyslu, ale blízko k ní má i naše kuře živánská z trouby. Doma v troubě člověk o kouř, oheň a ten zvláštní pach popela samozřejmě přijde. Praktická část ale zůstane. Suroviny se naskládají na jeden plech, maso se dopředu promíchá v jednoduché marinádě z hořčice a česneku a dál už se čeká hlavně na troubu.
U nás se nejvíc osvědčila
, krkovice brambory, klobása a cibule. Nic přehnaného. Během pečení se to propojí přesně tím způsobem, kvůli kterému má živánská smysl. Líbí se mi na ní i to, že snese menší úpravy podle lednice. Jednou přidám víc papriky, jindy vezmu ostřejší klobásu, ale základ nechávám stejný. Důležité je podle mě hlavně pořadí na plechu. Dole se začne vypékat špek s klobásou, brambory si natáhnou výpek a maso zůstane pod alobalem měkké. Ne vysušené, to by byla u krkovice škoda. Když to jde, nechte ji v marinádě opravdu přes noc. U tohohle masa to není prázdná rada do receptu. Chuť je silnější a po upečení zůstávají vláčné i kraje plátků, které jinak dovedou rychle oschnout. Recept na poctivou živánskou na plechu
Doba marinování: nejlépe přes noc Příprava surovin: 20 minut Pečení pod alobalem: 1 hodina 15 minut Dopečení bez zakrytí: 20 minut Počet porcí: 3 porce Ingredience pro přípravu
Maso a marináda: 500 g vepřové krkovice 3 stroužky česneku, drcené 1 lžíce dijonské hořčice 1/2 lžičky mleté sladké papriky 2 až 3 lžíce slunečnicového oleje sůl podle potřeby mletý černý pepř podle chuti
Základ na plech: 100 g špeku 1 kus klobásy 2 kusy cibule, jedna bílá a jedna červená 1 kus kapie 5 kusů středních brambor Postup přípravy domácí živánské z trouby
1.
Vepřovou krkovici nakrájejte na plátky silné asi 1 cm a jen zlehka je naklepejte. Z obou stran osolte a opepřete. Se solí to nepřehánějte, protože klobása i špek pustí při pečení dost vlastní chuti.
2. Do misky dejte
drcený česnek, dijonskou hořčici, mletou papriku a přilijte tolik oleje, aby vznikla řidší pasta. Maso v ní ze všech stran potřete, zakryjte a dejte do lednice. Nejlépe do druhého dne.
3. Druhý den si nachystejte zbytek.
Špek nakrájejte na menší špalíčky, klobásu na kolečka, cibuli na půlkolečka, kapii na proužky a brambory na plátky silné zhruba 1/2 cm.
4. Připravte si
hluboký plech nebo větší pekáč. Na dno dejte nejdřív špek a klobásu. Tuk se při pečení začne vypouštět jako první a proteče do brambor, což je přesně to, co chcete.
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5. Na uzeninu rozložte
brambory. V téhle domácí verzi je už dál nesolím. Většinou to stačí, hlavně když je klobása výraznější a špek poctivý.
6. Na brambory položte plátky
marinované krkovice. Přidejte kapii a úplně navrch cibuli. Nejdřív se pod alobalem změkčí a na konci, při dopečení, začne lehce zlátnout.
7. Plech pečlivě zakryjte
alobalem. Troubu předehřejte na 230 °C a pečte 30 minut. Suroviny se v téhle fázi zatáhnou a pustí první šťávu.
8. Pak teplotu stáhněte na
190 °C a nechte všechno pod alobalem péct dalších 45 minut. Maso by mělo změknout, brambory nasát výpek a na dně plechu se vytvoří šťáva, která voní po česneku, cibuli a uzenině. Foto: Cooky.cz, Živánskou pečte pod alobalem a ke konci pečení dopékejte bez zakrytí.
9. Po uplynutí doby sundejte alobal a zapněte horní ohřev nebo
gril. Dopékejte ještě přibližně 20 minut bez zakrytí, aby povrch dostal barvu. Když cibule tmavne rychleji, než se vám líbí, posuňte plech o patro níž.
10. Hotovou
živánskou na plechu podávejte hned, klidně přímo z pekáče. Dobrá je k ní kyselá okurka, domácí zelný salát nebo nakládaná zelenina. Pokud něco zůstane, nechte porci vychladnout, uložte ji do lednice a snězte do druhého dne. Rady a tipy hospodyňky k živánské na plechu Když máte čas, nechte maso v marinádě klidně 12 hodin. Krkovice pak bývá šťavnatější a česnek se v ní rozleží mnohem líp. Brambory krájejte na co nejpodobnější plátky. Pokud budou některé tenké a jiné moc silné, část se rozpadne a část zůstane zbytečně tuhá. Pro výraznější chuť se dá mezi vrstvy přidat špetka kmínu nebo trochu tymiánu. K vepřovému sedí obojí, jen to nepřehnat. Po dopečení nechte plech asi 5 minut stát na lince. Šťáva se trochu uklidní a porce se nabírají čistěji. Když chci mít brambory po okrajích víc opečené, neodkrývám alobal při závěrečném dopékání najednou. Nejdřív ho jen částečně odhrnu. Plech se tolik neochladí a povrch se potom dopéká rovnoměrněji.
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