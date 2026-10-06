Zimní pneumatiky nejsou od 1. listopadu automaticky povinné za každého počasí. Zákon říká něco přesnějšího

Zákon o silničním provozu stanovuje pro zimní pneumatiky období od 1. listopadu do 31. března, samotné datum ale k jejich povinnému použití nestačí. Řidič je musí mít tehdy, pokud se na komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Stejné pravidlo platí v případě, kdy lze vzhledem k počasí předpokládat, že se některý z těchto jevů během cesty objeví. Za suchého a stabilního počasí tak například začátkem listopadu není obecně automaticky zakázáno vyjet na letních pneumatikách. Řidič ovšem nemůže posuzovat pouze situaci před domem v okamžiku odjezdu, protože zákon počítá také s očekávaným vývojem počasí během jízdy. Při cestě do hor, při předpovědi mrazu nebo při rychlém ochlazení se proto situace může zásadně změnit, přestože je při startu vozovka suchá.
U osobních aut musí být zimní pneumatiky na všech kolech
Pokud nastanou zákonem stanovené podmínky, nestačí u běžného osobního automobilu přezout pouze jednu nápravu. Vozidla s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny musejí mít zimní pneumatiky na všech kolech a hloubka hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí dosahovat nejméně čtyř milimetrů. U vozidel s maximální přípustnou hmotností nad 3,5 tuny zákon požaduje zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly a minimální hloubku dezénu šest milimetrů. Výjimku představuje náhradní pneumatika použitá při nouzovém dojetí. Samotné splnění zákonného minima přitom ještě neznamená, že má pneumatika za všech okolností optimální vlastnosti. Při nižších teplotách se vlastnosti letních pneumatik mění a Ministerstvo dopravy dlouhodobě upozorňuje, že přibližně pod sedmi stupni Celsia se zhoršuje jejich pružnost a přilnavost k vozovce.
Značka Zimní výbava mění pravidla
Zvláštní pozornost je nutné věnovat úsekům označeným příkazovou dopravní značkou C 15a „Zimní výbava“. V takovém místě nemůže řidič argumentovat tím, že je silnice suchá nebo že venku panuje nezvykle teplé počasí. Značka podle aktuální prováděcí vyhlášky přikazuje pokračovat v jízdě pouze při splnění podmínek stanovených pro zimní provoz, a to bez ohledu na datum i aktuální nebo předpokládané počasí. Její platnost může být upravena dodatkovou tabulkou a končí příslušnou značkou „Zimní výbava – konec“. Právě tyto označené úseky jsou jedním z důvodů, proč není rozumné chápat zákonnou úpravu pouze jako jednoduché pravidlo „od listopadu ano, před listopadem ne“. Pro řidiče, kteří během podzimu a zimy jezdí pravidelně nebo cestují do vyšších poloh, proto zůstává včasné přezutí nejjistější možností, jak se vyhnout situaci, kdy se počasí během několika hodin změní.
Za jízdu na nevhodných pneumatikách hrozí pokuta
Porušení povinnosti nemusí skončit pouze upozorněním při silniční kontrole. Policie v lednu 2026 uvedla, že za jízdu na zasněžené nebo zledovatělé komunikaci s nevyhovujícími pneumatikami může řidič dostat na místě pokutu až 1 500 korun, ve správním řízení pak může sankce dosáhnout 2 000 až 5 000 korun. Problém může být výrazně vážnější v případě dopravní nehody, pokud stav nebo typ pneumatik souvisel s jejím vznikem či rozsahem škody. Použití letních pneumatik v listopadu tedy samo o sobě ještě automaticky neznamená porušení zákona. Rozhodující je kombinace zákonem vymezeného období, skutečných a očekávaných podmínek na trase a případného dopravního značení. Řidiči by proto před cestou neměli sledovat pouze datum v kalendáři, ale také předpověď počasí a podmínky v místech, kterými budou projíždět. Právě tato část zákona bývá při každoročních debatách o listopadovém přezouvání často přehlížena.
Použité zdroje: zakonyprolidi.cz, md.gov.cz, policie.gov.cz