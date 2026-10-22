Zimní měsíce kladou na organismus zvýšené nároky. Dostatečný příjem důležitých vitaminů pomáhá podpořit obranyschopnost

Venku zavládl podzim a s ním přišlo i sychravé počasí. Lékaři většinou v takové době začínají zdůrazňovat důležitost vitamínů. Zjistěte, které vás udrží ve formě, radí lékařka Alexandra Perez.
Pokud máte děti, které chodí do mateřské školky či školy, jistě jste s nástupem září zaznamenali zvýšený výskyt různých respiračních onemocnění. Výjimkou není
angína, chřipka, kašel či obyčejná rýma. Děti, které byly minulý rok takřka celý na distanční výuce, mají sníženou imunitu, a proto jsou náchylnější k nejrůznějším nemocem. Ty od nich následně můžete chytit i vy. Zjistěte, jak můžete svoji imunitu posílit a zimu přežít bez úhony. Vitamíny jsou důležité pro správné fungování organismu
Vyvážený příjem minerálů a vitamínů je klíčový pro udržení dobré fyzické a psychické kondice a správně fungující imunity. Chybí-li organismu některý ze základních minerálů, můžete se potýkat s
únavou, podrážděností, roztěkaností či různými neduhy (například s akné, poškozenými nehty, roztřepenými konečky vlasů apod.). Vzhledem k faktu, že si lidské tělo není schopné vyrobit potřebné vitamíny samo, je důležité dbát na jejich optimální příjem. Fotografie: Freepik
První možností je zajistit si jejich příjem z vyvážené a pestré stravy, které budou dominovat zejména sezónní potraviny. Dále je důležité udržovat nějakou fyzickou aktivitu – příkladem mohou být alespoň půlhodinové procházky.
Pohyb obecně pomáhá mírnit projevy nachlazení a chřipky, ale rovněž snižuje pravděpodobnost, že těmito nemocemi onemocníte. Vyváženou stravu a dostatečný pohyb je v podzimních a zimních měsících vhodné doplnit i konzumací vitamínů.
Vitamíny C a D zajistí správnou funkci imunity
Konzumace vitamínu C se doporučuje zejména v chladném období roku, potažmo během probíhajícího respiračního onemocnění (vzpomeňte si například na
čaj s citronem a medem, který vám vařili rodiče, když jste byli nachlazení). Vitamín C – kyselina askorbová – pomáhá udržovat zdravé buňky a kůži a zajišťuje správnou funkci imunity. Toho je dosaženo stimulací bílých krvinek (lymfocytů), které pomáhají v boji proti infekcím. Fotografie: Pixabay
Klíčovými zdroji vitamínu C jsou ovoce a zelenina, například červené a zelené chilli papričky, petržel, rakytník či rajčatová šťáva. Dalším důležitým vitamínem je vitamín D, který
napomáhá zdraví kostí a rovněž posiluje imunitní systém. Vitamín D je lidské tělo schopno syntetizovat samo, a to přímo ze slunce. Je proto důležité, abyste v chladných měsících trávili alespoň deset minut na slunci, což zajistí dostatečnou tvorbu vitamínu D. Fotografie: Freepik
Obecně nízká hladina vitamínu D vede i k nárůstu psychických problémů a s nimi spojených „zimních“ sebevražd. Optimální hladinu vitamínu D můžete podpořit 3 způsoby – jednak
se můžete vystavit slunečnímu záření, jednak můžete užívat doplňky stravy s obsahem vitamínu D, nebo můžete konzumovat potraviny, které jsou na něj bohaté (vaječné žloutky, houby, losos či sardinky). Důležité vitamíny skupiny B
Označení vitamínů, které spadají do tzv. skupiny B, zahrnuje celý komplex vitamínů, jež jsou zodpovědné za řadu životně důležitých metabolických funkcí. Například se sem řadí vitamíny B12, B1, B2, B3, B5, B6, B7 a B9. Ty
jsou nezbytné pro tvorbu energie, normální fungování nervového systému a regeneraci svalů a kůže. Většina těchto vitamínů je snadno dostupná v potravinách. Jedinou výjimkou je vitamín B12, který není možné získat konzumováním výhradně rostlinné stravy. Fotografie: Freepik
Lidé, kteří se rozhodli být vegetariány či vegany, by tedy měli tento vitamín doplňovat celoročně formou konzumace doplňků stravy. Mezi potraviny, které jsou na vitamíny skupiny
B bohaté, se řadí zelená listová zelenina, vejce, losos, mléko a mořské plody. Z nápojů je to pivo, které kromě vitamínů skupiny B obsahuje i polyfenoly, vlákninu a minerální látky.
Zdroj:
MedicalNewsToday
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S nastupující zimou se vyplatí investovat do zásoby vitamínů. Zejména tyto jsou pro nadcházející měsíce velmi důležité zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.