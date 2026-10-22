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Zimní měsíce kladou na organismus zvýšené nároky. Dostatečný příjem důležitých vitaminů pomáhá podpořit obranyschopnost

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Venku zavládl podzim a s ním přišlo i sychravé počasí. Lékaři většinou v takové době začínají zdůrazňovat důležitost vitamínů. Zjistěte, které vás udrží ve formě, radí lékařka Alexandra Perez.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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