Zima se nekoná, do Česka se vrací vedra. Meteorologové změnili předpověď z minuty na minutu

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Když za okny začne foukat studený vítr a déšť bičuje parapety, většina z nás má tendenci definitivně uklidit letní věci do skříně a psychicky se naladit na nekonečné sychravo. Aktuální vývoj počasí v Česku sice přesně takový scénář naznačuje, ale kalendářní realita ukazuje, že podzim si pro nás ještě schoval příjemné překvapení. Podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu totiž ještě zdaleka není všem teplým dnům konec – místo okamžitého nástupu předčasné zimy nás po přechodném a citelném ochlazení čeká ještě jedna vlna příjemného počasí.
Víkend přinese šedou oblohu a vytrvalý déšť
Předtím, než se však dočkáme slibovaného oteplení, si musíme projít klasickou podzimní nepohodou. Víkendové počasí se ponese ve znamení výrazného poklesu teplot, šedé oblohy a vytrvalého deště. Ačkoliv srážky mnohým zkazí plány na venkovní výlety, pro českou krajinu sužovanou dlouhodobějším suchem jde o mimořádně příznivou zprávu.
Sobota i neděle přinesou chladný ráz počasí, přičemž neděle nabídne o něco mírnější podmínky než sobota. Teploty se během víkendu na většině území udrží pod 15 stupni Celsia, a to i přes den. Jedinou výjimkou může být tradičně teplejší jižní Morava, kde se hodnoty mohou ojediněle vyšplhat až k 18 stupňům. V noci pak teploměry ukážou prudký pád dolů – zejména v Čechách rtuť klesne k pouhým 3 stupňům.
Pozor na přízemní mrazíky – v noci na úterý až minus dva stupně
Vstup do nového týdne přinese ještě větší zkoušku pro naše šatníky i zahradu. Hned v noci z neděle na pondělí meteorologové upozorňují na přízemní mrazíky, které dají jasně najevo, jakou část roku právě žijeme. V noci na úterý se pak situace ještě vyostří a teploty mohou spadnout až k –2 stupňům Celsia, opět převážně na území Čech.
Přes den se ani v pondělí, ani v úterý rtuť teploměru nad 15 stupňů nedostane. Pokud jste tedy dosud váhali s vyndáním zimních kabátů a teplých svetrů, tyto dny budou jasným signálem k jejich nasazení. Toto chladnější rozmezí navíc představuje ideální moment pro zazimování zahradního bazénu – právě při teplotách mezi 10 a 15 stupni je celý proces technologicky nejvhodnější.
Čtvrtek 15. října: Tereziánské babí léto přijde přesně na den
Kdo by však propadal podzimní skepsi, může zůstat v klidu, protože už od poloviny týdne začne počasí otáčet kormidlem. Zlom nastane ve středu, kdy denní maxima dosáhnou 11 až 16 stupňů, přičemž v Čechách se ojediněle naměří i 18 stupňů. Noc na čtvrtek sice ještě zůstane poměrně chladná s poklesem k 1 stupni, avšak během dne dojde k nástupu další vlny babího léta.
Do střední Evropy totiž dorazí takzvané tereziánské babí léto, které se váže ke svátku svaté Terezie. Vrchol tohoto oteplení připadne právě na čtvrtek 15. října. Obloha bude místy polojasná, a ačkoli se mohou lokálně vyskytnout přeháňky, denní teploty vystoupají na příjemných 15 až 20 stupňů Celsia. Po týdnu se tak do Česka opět vrátí magická dvacítka.
Historické rekordy: Říjen umí překvapit tropickými hodnotami
Příznivý charakter počasí vydrží i v dalších dnech a nabídne zhruba tři dny příjemného tepla, než se v sobotu začne pozvolna znovu ochlazovat. Dlouhodobé klimatické modely přitom naznačují, že celkový podzim roku 2025 by měl být spíše teplejší a teplotně výrazně snesitelnější než ten loňský.
Pohled do historie navíc dokazuje, že říjen umí být překvapivě teplým měsícem. Dlouhodobé statistiky ukazují, že říjen bývá v průměru o téměř jeden stupeň teplejší než duben. V desetiletém období let 2016 až 2025 činila průměrná teplota pro tento měsíc 9,3 stupně Celsia.
Poslední tropický den v celém roce byl naměřen 4. října 1929 na meteorologické stanici České Budějovice, Litvínovice, kde teploměr zaznamenal neuvěřitelných 30,3 stupně Celsia.
K takovým extrémům se sice současný říjen nepřiblíží, nicméně přicházející tereziánské babí léto nemusí znamenat definitivní tečku za mírným počasím. V meteorologické tradici je totiž dobře známé ještě Léto Všech svatých, často označované také jako malé babí léto. Tento fenomén přináší slunečnější a teplejší dny na přelomu října a listopadu, takže je docela dobře možné, že příjemné odpoledne venku nezažijeme v polovině října naposledy.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, Historické teplotní rekordy ČHMÚ, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková