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Zima se nekoná, do Česka se vrací vedra. Meteorologové změnili předpověď z minuty na minutu

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Po víkendovém ochlazení s přízemními mrazíky čeká Česko ve čtvrtek 15. října překvapivý návrat teplot k 20 stupňům.
Zima se nekoná, do Česka se vrací vedra. Meteorologové změnili předpověď z minuty na minutu

Zima se nekoná, do Česka se vrací vedra. Meteorologové změnili předpověď z minuty na minutu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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