Zima prozradil, co řekl Chorému po dalším vyloučení. Před Fenerbahce varuje ohledně Lukaka

Ještě v sobotu večer v Edenu zvedl Tomáš Chorý prostředníček směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi. O dva dny později seděl David Zima na tiskové konferenci před zápasem s Fenerbahçe a odpovídal na otázky, které se týkaly spíš kabiny než soupeře. Ostrou výměnu názorů nepopsal. „Potkali jsme se po zápase, komunikace byla normální,“ řekl podle klubového webu. Na víc podle něj nebyl čas, tým regeneroval a chystal se na odlet. Zima tak krizi uklidňuje, ale nezlehčuje ji. Slavia v úterý 20. října od 18:45 hraje 3. kolo ligové fáze Ligy mistrů a musí řešit dva problémy zároveň: jeden v útoku soupeře, druhý ve vlastních řadách.
Čtvrtá červená, která už nebyla jen statistikou
Ligový zápas s Hradcem Králové skončil 0:0, jenže se o něm mluví kvůli 55. minutě. Chorý dostal přímou červenou kartu za nesportovní chování. Podle televizních záběrů, na které upozornila ČTK, ukázal sudímu vztyčený prostředníček.
Nešlo o první exces. Podle ČTK jde o čtvrtou červenou kartu Chorého za poslední dvě sezony a všechny souvisely s nesportovním chováním. V květnu 2026 dostal od ligové disciplinární komise stopku na šest zápasů za loket v derby. Předseda komise Jiří Matzner tehdy podle ČT sport mluvil o nepřiměřeném jednání i o recidivě.
Jindřich Trpišovský tentokrát reagoval tvrdě. Řekl, že Chorý už za Slavii nenastoupí a jeho případ bude řešit vedení klubu a disciplinárka. Výše nového trestu zatím známá není. Podstatné je, že útočník v Istanbulu chybí z vůle klubu, ne kvůli předpisům UEFA. Po vyloučení v domácí soutěži by v Lize mistrů hrát mohl. Trenér ho ale nechal v Praze za trest.
Sportovně tahle absence Slavii tolik nebolí. Trpišovský přiznal, že by Chorý proti Fenerbahçe stejně nezačal v základní sestavě. Slavia tak přichází hlavně o silového hráče na střídání, a ne o lídra útoku. V kabině je ztráta větší: tým, který potřebuje stoprocentní soustředění, právě řeší hráče, který ho opakovaně ztrácí.
Lukaku: méně minut, stejná hrozba
Druhý problém má 191 centimetrů a jméno, které Slavia dobře zná. Romelu Lukaku přestoupil v srpnu z Neapole do Fenerbahçe a turecká federace u něj eviduje smlouvu do konce června 2027. Čísla zatím nejsou oslnivá. Podle Opty má v turecké lize sedm startů, z toho jen dva v základní sestavě, celkem 246 minut, jeden gól a jednu asistenci. První branku dal až o víkendu před zápasem se Slavií.
Proč tak často začíná na lavičce, trenér Fenerbahçe veřejně nevysvětlil. Podle nás v tom hraje roli rotace v přeplněném kádru a postupné zapojování po pozdním příchodu. To je ale jen dedukce.
Historie proti Slavii mluví jasně:
|Zápas
|Výsledek
|Lukaku
|Inter vs. Slavia (2019)
|1:1
|bez gólu
|Slavia vs. Inter
|1:3
|gól + 2 asistence
|AS Řím vs. Slavia
|2:0
|gól
|Slavia vs. AS Řím
|2:0
|bez gólu, prohra
Čtyři zápasy, dva góly a dvě asistence. Kdykoli Slavii skóroval, jeho tým vyhrál.
Zima ho označil za „specifického hráče nejvyšší kvality“. Recept popsal jednoduše: nepustit ho do hry, nebýt pasivní, nenechat mu prostor na balonu. Zajímavé je, že se s Lukakuem během italského angažmá v Turíně nikdy nepotkal přímo na trávníku. Proti němu byl dvakrát v nominaci, například 3. června 2023 při porážce Torina s Interem 0:1, kdy Zima seděl na lavičce a Lukaku hrál od začátku. Osobní souboj tedy ještě nezažil, ale dobře ví, co ho čeká.
Hvězdy kolem Belgičana
Zima správně upozorňuje, že Lukaku není jediný problém. Pokud Slavia ustoupí a nechá prostor ostatním, bude Belgičana podle obránce velmi těžké ubránit. A Fenerbahçe má s kým hrát: Kanté, Guendouzi, Asensio, Greenwood, v obraně Škriniar, Aké a Semedo, v bráně Ederson. Zima je nazval „giganty fotbalově před námi“ a nepřeháněl. Sázkové kanceláře vypisují na výhru domácích kurz 1,57, na Slavii 5,48.
Tabulka je přitom pro oba týmy nepříjemná. Fenerbahçe je po dvou kolech 28. s jedním bodem, Slavia 31. bez bodu. V novém formátu jde prvních osm týmů přímo do osmifinále, 9. až 24. místo vede do play-off a od 25. místa soutěž končí. Body v Istanbulu by tedy nebyly jen o prestiži. Každý bod rozhoduje o tom, jestli Slavia zůstane ve hře o jaro. A má i finanční hodnotu: podle UEFA dostává každý účastník ligové fáze zhruba 465 milionů korun jako základ, další peníze přidávají výhry a remízy.
Dvě série, jedno trápení
Slavia v Evropě zatím často hraje dobře, ale body nesbírá. Naposledy v hlavní fázi evropských pohárů vyhrála v září 2024 na Ludogorci 2:0. Od té doby odehrála 17 zápasů s bilancí pěti remíz a dvanácti porážek. V hlavní fázi samotné Ligy mistrů nevyhrála už 21 zápasů v řadě.
Řada porážek byla těsná, 0:1 nebo 1:2. Letošní sezona ale problém ještě prohloubila. Slavia prohrála 2:3 s Lens a hlavně 0:2 se Sabahem, tedy se soupeřem, proti kterému se body čekaly. Slavii tak podle nás nechybí výkonnost, ale schopnost zvládnout rozhodující minuty. Právě proto je kauza Chorého v tuhle chvíli tak citlivá. Tým, který prohrává o detaily, si nemůže dovolit další ztráty soustředění.
S Fenerbahçe má Slavia i dobré vzpomínky. V roce 2022 v Konferenční lize vyhrála v Istanbulu i doma shodně 3:2 a postoupila. O dva roky později ale v Evropské lize doma prohrála 1:2.
Zápas na stadionu Şükrü Saracoğlu začíná v úterý v 18:45, vysílají ho kanály Nova Sport 3 až 6 na Oneplay.
Zima před odletem nemluvil o hádkách ani o pomstě, mluvil o klidné hlavě. Ta bude v Istanbulu potřeba hlavně proto, že bitva o disciplínu se pro Slavii odehrává i na hřišti. Pokud tým vydrží devadesát minut bez ztráty soustředění, může sérii bez výhry ukončit právě na stadionu, kde už jednou slavil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle