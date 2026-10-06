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Zima 2026 se bude podle meteorologů vymykat normálu: Podobný průběh jsme prý už dlouho nezažili

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Meteorologové už sledují vývoj letošní zimy. Ve střední Evropě mohou být teploty o dva až tři stupně vyšší než obvykle.
Sníh

Sníh

Zdroj: Fotografie: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:32

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