Zima 2026 se bude podle meteorologů vymykat normálu: Podobný průběh jsme prý už dlouho nezažili

Zima 2026 se bude podle meteorologů vymykat normálu: Podobný průběh jsme prý už dlouho nezažiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
SníhZdroj: Fotografie: Pexels
Článek byl publikován 06.10.2026 06:32
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