Zima 2026 může pořádně překvapit: Meteorologové konečně prozradili, jak to letos bude se sněhem

Letošní zima může být mírnější, než se čekalo. Meteorologové však nevylučují krátká ochlazení ani sněžení.
Letošní zima se podle aktuálních sezonních výhledů může od představ milovníků sněhu výrazně lišit. Evropské modely naznačují, že většinu kontinentu čekají spíše nadprůměrné teploty a
podmínky, které nebudou přát vydatné sněhové nadílce. Střední Evropa by tak mohla zažít mírnější začátek zimní sezony. Neznamená to však, že se sněhu a mrazu úplně vyhneme. Meteorologové upozorňují, že i během teplejší zimy mohou přijít krátká, ale výrazná ochlazení. Listopad a prosinec mají být mírnější
Polský deník Fakt popsal scénář, podle kterého by listopad a prosinec měly být teplejší než obvykle. V lednu by se pak teploty mohly vrátit k dlouhodobému normálu. Takový výhled ale neznamená, že
nás čekají pouze deštivé dny bez zimních projevů počasí. Noční mrazy nebo krátkodobé sněžení se mohou objevit i během nadprůměrně teplého období. Sezonní předpovědi navíc nedokážou určit přesný den, kdy se objeví první sníh. Jde především o odhad celkového charakteru počasí v jednotlivých měsících.
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Podobný scénář přinesla také říjnová analýza serveru Severe Weather Europe, kterou její autor aktualizoval 15. října. Meteorolog Andrej Flis upozornil na změnu oproti předchozímu výpočtu: „
Evropa v tomto výpočtu vykazuje vyšší teploty než v tom minulém měsíci.“ Data modelu ECMWF pro období od prosince do února ukazují převážně nadprůměrné teploty. K těm by podle analýzy mělo přispívat mírné západní proudění. Výhled tak nenaznačuje dlouhé období silných mrazů, jaké si lidé často spojují s tradiční středoevropskou zimou.
Fotografie: Freepik
Model ECMWF zároveň naznačuje, že v některých částech Evropy, včetně střední, může být zimních srážek více. To ale samo o sobě nezaručuje sněhovou nadílku. „
Více zimních srážek však neznamená vždy sníh,“ upozornil Flis. Při vyšších teplotách totiž mohou srážky přicházet spíše ve formě deště. Příznivější podmínky pro sněžení by podle výhledu mohly panovat na severu Evropy a ve vysokých horských polohách. Jednotlivé předpovědi se navíc rozcházejí. Polský institut IMGW-PIB očekává teplejší listopad především na západě a jihu Polska, zatímco období od prosince do února řadí teplotně do normálu. Ani mírnější zima proto nevylučuje mrazivé epizody. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o předpovědi na celý listopad.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Fakt, SevereWeatherEurope
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