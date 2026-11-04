Žilina má nový chodník. Šest set metrů dlouhá trasa vyšla na více než 30 milionů

Žilina má nový chodník. Šest set metrů dlouhá trasa vyšla na více než 30 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žilina má nový chodník. Šest set metrů dlouhá trasa vyšla na více než 30 milionůZdroj: město Nový Jičín
Článek byl publikován 04.11.2026 06:22
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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