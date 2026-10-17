Žila zdravě, a přesto ji dostihl zánět slinivky. Marie Tomsová musela z Rakouska rovnou do IKEMu na kapačky

Místo plánované túry v alpském vzduchu zamířil vůz s Marií Tomsovou rovnou do Prahy. Žena, která denně zdolává čtyři patra bez výtahu, celý život sportovala a
kvůli divertiklům už roky dodržovala přísnou dietu, se ocitla na nemocničním lůžku se závažnou diagnózou, kterou si většina lidí spojuje výhradně s nadměrným pitím a nezdravým jídlem. Její příběh ukazuje, že akutní pankreatitida umí zasáhnout i organismus, který se svému majiteli zdánlivě odvděčuje za každou investici do zdraví. Volejbal, schody a dieta: co u Tomsové znamenalo „žít zdravě“
Marie Tomsová nikdy nepatřila k typu celebrit, které zdravý životní styl pouze deklarují na sociálních sítích. V rozhovoru z května 2026
popsala svůj každodenní režim bez příkras: byt ve čtvrtém patře bez výtahu, kde každý výstup funguje jako přirozená rozcvička. V mládí hrála volejbal, na lyže se stále dostane alespoň jednou ročně. Už před zánětem slinivky držela dietní režim kvůli divertiklům, výchlipkám ve stěně tlustého střeva, které vyžadují opatrnost ve stravování.
Na oslavě prvních narozenin Lymfatických lázní Fénix 14. října 2026, kam dorazila krátce po propuštění z nemocnice, si připíjela výhradně nealkoholickým šampaňským. Alkohol pro ni přestal existovat.
řekla bez okolků pro „Nemůžu žádný alkohol,“ Super.cz. Kruté bolesti v Rakousku a cesta, která skončila v IKEMu
Přesný průběh událostí v Rakousku Tomsová veřejně popsala jen v obrysech: namísto plánovaného výletu ji zastihly prudké bolesti a z dovolené se stala záchranná akce. Vůz zamířil přímo do pražského Institutu klinické a experimentální medicíny.
Proč právě IKEM? Odpověď se skrývá v odborném zázemí tohoto pracoviště.
Klinika hepatogastroenterologie IKEM funguje jako superkonziliární centrum pro složité gastroenterologické případy. Součástí ústavu je navíc HPB centrum zaměřené na onemocnění jater, slinivky břišní a žlučových cest, kde multidisciplinární tým posuzuje každého pacienta individuálně. Přednosta kliniky se specializuje přímo na pankreatobiliární onemocnění. Pro člověka s akutním zánětem slinivky těžko najít v Česku adresu s hlubší expertizou.
V IKEMu Tomsovou čekala série vyšetření, nitrožilní infuze tekutin a antibiotika. Hospitalizace trvala delší dobu, přesný počet dní nezveřejnila, ale na říjnové akci se stále zotavovala a zároveň bojovala se zablokovanými zády, kvůli nimž dostávala injekce obden.
Proč slinivka udeří i bez alkoholu a excesů
Veřejná představa o zánětu slinivky je jednoduchá: příliš mnoho alkoholu, příliš tučné jídlo. Realita je podstatně pestřejší. Podle amerického Národního ústavu pro diabetes a nemoci trávicího traktu (
NIDDK) patří mezi nejčastější spouštěče akutní pankreatitidy: Žlučové kameny, vůbec nejběžnější příčina, která s životním stylem nemusí souviset Genetické faktory a dědičné poruchy Některé léky Zvýšené hladiny tuků nebo vápníku v krvi Infekce či poranění břicha Idiopatická pankreatitida, příčina se prostě nenajde
Tomsová sama vyloučila alkohol jako viníka. Konkrétní spouštěč jejího zánětu veřejně nikdy nezazněl. Medicínsky to překvapivé není, u části pacientů zůstává příčina neodhalena i po kompletním vyšetření.
Nabízí se otázka, zda roli sehrály její divertikly. Běžné výchlipky tlustého střeva ovšem odborná literatura mezi typické příčiny pankreatitidy neřadí. Existují vzácné případy, kdy
duodenální divertikly v blízkosti vyústění žlučových a pankreatických vývodů mohou zánět slinivky vyvolat, ale jde o zcela odlišnou anatomickou situaci než klasická divertikulóza tračníku. Zdroj fotografie: Nextfoto Varovné signály, které tělo vysílá, a co dělat okamžitě
Akutní pankreatitida se ohlašuje prudce. Britská národní zdravotní služba (
NHS) řadí mezi hlavní příznaky: Náhlou, intenzivní bolest v horní části břicha, často vyzařující do zad Nevolnost a zvracení Horečku Zrychlený tep Zhoršování obtíží po jídle nebo vleže
Každý z těchto příznaků sám o sobě může mít banální vysvětlení. Jejich kombinace však vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Přibližně jeden z pěti případů akutní pankreatitidy přechází do těžké formy, která může ohrozit život nekrózou tkáně slinivky, sepsí nebo selháním dalších orgánů.
Standardní nemocniční léčba zahrnuje tekutiny a výživu podávané nitrožilně, tišení bolesti, při infekci antibiotika, průběžné krevní testy a podle potřeby zobrazovací vyšetření. U mírných forem pacienti opouštějí nemocnici za pět až deset dní. Těžší průběh může znamenat týdny i měsíce na lůžku.
Život po pankreatitidě: nulový alkohol a opatrnost u každého talíře
Po propuštění z IKEMu čeká Tomsovou dlouhodobě přísnější režim, než jaký dodržovala dosud. Obecná doporučení po akutní pankreatitidě zahrnují postupný návrat k běžné stravě,
menší porce a obezřetnost u velmi tučných pokrmů. U pacientky, která už předtím držela dietu kvůli divertiklům, bývá jídelníček individuálně ještě restriktivnější.
Co se týče alkoholu, odborníci z Guy’s and St Thomas‘ NHS Foundation Trust doporučují po těžké pankreatitidě abstinenci minimálně na několik měsíců, a to i v případech, kdy alkohol nebyl příčinou zánětu. Pokud příčinou byl, doporučení zní jednoznačně: nepít vůbec, natrvalo.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová