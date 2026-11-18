Zidane ukázal přísnější tvář. Francii po nevýrazném poločase probral zvýšeným hlasem
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Zidane ukázal přísnější tvář. Francii po nevýrazném poločase probral zvýšeným hlasemZdroj: Équipe de France de Football
Článek byl publikován 18.11.2026 08:17
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