Zheng prohrávala 0:5 a Keys měla mečbol. Pak Číňanka vyhrála sedm gamů v řadě – a čeká ji Świąteková

Neudělala to. Zheng vyhrála jeden game, potom další a najednou se zápas, který vypadal téměř hotově, začal americké favoritce rozpadat pod rukama. Číňanka nakonec získala sedm gamů za sebou a po výsledku 1:6, 7:6, 7:5 postoupila do osmifinále.
Samotný obrat patří k těm, které vypadají skoro nepravděpodobně i ve sportu zvyklém na prudké změny skóre. U Zheng je ale důležitější kontext. Před dvěma lety patřila mezi největší mladé hvězdy ženského tenisu, hrála finále Australian Open a v Paříži získala olympijské zlato. Letos se po operaci pravého lokte propadla tak hluboko, že se do hlavní soutěže US Open musela probojovat třemi kvalifikačními koly.
V New Yorku teď vyhrála šest zápasů v řadě. A poslední z nich způsobem, který může být pro její návrat důležitější než všechny předchozí.
První set vůbec nevypadal jako začátek velkého obratu
Keys vstoupila do zápasu způsobem, který mohl Zheng velmi rychle připomenout, jak daleko ještě musí po zdravotních problémech dojít. První set trval jen 23 minut a Američanka jej získala 6:1. Číňanka trefila pouze 29 procent prvních servisů a nedokázala se dostat do rytmu, který by soupeřku nutil ustupovat.
Ve druhé sadě se obraz postupně změnil. Keys začala dělat více nevynucených chyb, vítr komplikoval oběma hráčkám servis i načasování úderů a Zheng poprvé získala možnost dostat se do delšího zápasu. Vedla 5:3, nechala soupeřku vrátit se zpět a nakonec musela set zachraňovat v tiebreaku.
Právě tam poprvé začala hrát odvážněji. Tiebreak získala 7:3 a po téměř jednostranném začátku si vybojovala třetí set.
Pak se všechno znovu obrátilo.
Keys vedla 5:0 a vypadalo to, že předchozí komplikace definitivně vyřešila. Jenže tenisové skóre má jednu nepříjemnou vlastnost: pět gamů náskoku není výhra, dokud nepřijde šestý.
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Při podobných obratech se snadno sklouzne k vysvětlení o „mentální síle vítězky“. Jenže průběh posledních gamů byl konkrétnější. Zheng začala znovu útočit, zatímco Keys v okamžiku, kdy měla zápas dokončit, výrazně znejistěla.
Na mečbolu za stavu 5:1 poslala Američanka bekhend do sítě. Zheng získala brejk a místo odchodu z turnaje zůstala ještě několik minut na kurtu. Ty postupně stačily, aby se poměr tlaku úplně otočil.
Keys po utkání sama přiznávala, že se s přibližujícím vítězstvím začala bát do míče skutečně udeřit. To je důležitější vysvětlení než představa, že jedna hráčka najednou „chtěla vyhrát víc“. Čím blíž byla Američanka konci, tím méně hrála tenis, který jí náskok 5:0 vytvořil. Zheng naopak začala znovu používat agresivní údery, bez kterých už stejně neměla co zachraňovat.
Výsledkem nebyl jeden zázračný moment. Byl to postupný přesun iniciativy. Z 0:5 bylo 3:5, potom 5:5 a najednou musela zápas zachraňovat žena, která ho ještě před chvílí měla téměř vyhraný.
Za stavu 6:5 už Zheng podávala na vítězství. Tentokrát žádný další obrat nepovolila.
Ještě před US Open nevěděla, jestli se vůbec dokáže vrátit ke starému tenisu
Právě tady dostává zápas širší význam. Zheng poslední měsíce nebojovala jen se soupeřkami. Chronické problémy s pravým loktem vedly k operaci a několik návratů nepřineslo okamžité výsledky, které by odpovídaly jejímu někdejšímu postavení.
Před New Yorkem dokonce vynechala Cincinnati a místo dalšího turnaje zvolila delší tréninkový blok. Sama později připustila, že po zdravotní pauze měla pocit, jako by ztratila schopnost soutěžně bojovat. Údery může hráč natrénovat. Pocit, kdy přitlačit, kdy riskovat a jak reagovat pod tlakem, se vrací obtížněji.
Proto je šest současných vítězství zajímavějších než samotný postup do osmifinále. Zheng přišla do kvalifikace bez jistoty, že zvládne několik zápasů za sebou, a místo toho absolvovala tři kvalifikační kola a tři zápasy hlavního turnaje.
Je první kvalifikantkou od Emmy Raducanu v roce 2021, která se v New Yorku dostala tak daleko.
Tentokrát navíc její série přežila situaci, v níž byla jediný bod od konce.
Teď ji čeká žena, proti které má jednu výhru. Jenže právě tu největší
Odměnou za obrat proti Keys je Iga Świąteková. Polka porazila Marii Bouzkovou dvakrát 7:6 a potvrdila duel, který má svůj vlastní velmi výrazný kontext.
Zheng má proti Świątekové katastrofální bilanci 1:7. Tou jedinou výhrou je ale olympijské semifinále v Paříži 2024, kde Číňanka ukončila Polčinu 25zápasovou vítěznou sérii a připravila si cestu ke zlatu.
To samozřejmě neznamená, že teď bude favoritkou. Świąteková je pořád hráčkou, proti které Zheng většinu vzájemných zápasů nezvládla, a New York má úplně jiné podmínky než antuka Roland Garros.
Pro Číňanku je ale důležité něco jiného. Ještě před několika týdny řešila, zda se po operaci vůbec dokáže vrátit do dlouhé turnajové série. Teď přijde na kurt proti jedné z nejlepších hráček světa s šesti výhrami za sebou a čerstvou zkušeností, že ani stav 0:5 nemusí znamenat konec.
Není potřeba z jednoho obratu vyrábět důkaz, že je Zheng definitivně zpátky mezi absolutní elitou. Ten test přijde právě proti Świątekové.
Ale pokud chtěla najít zápas, po kterém může začít znovu věřit vlastnímu soutěžnímu instinktu, těžko by si objednala lepší.
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