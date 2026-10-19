Žerbó řezy s vlašskými ořechy a rybízovou marmeládou patří mezi sváteční moučníky, které stojí za vyzkoušení

Kdykoliv přemýšlím o
, který by v sobě snoubil eleganci, dokonalou vláčnost a chutě, které se vám nesmazatelně vryjí do paměti, na prvním místě u mě vždycky přistanou vyhlášené maďarské moučníku Žerbó řezy. Tento tradiční sváteční pojmenovaný po budapešťském cukráři Émile Gerbeaudovi je u nás doma synonymem pro ty nejkrásnější rodinné oslavy a vánoční pohodu. Křehké zákusek zjemněné kynuté těsto zakysanou smetanou se prokládá třemi štědrými vrstvami pikantní navinulé marmelády a voňavých mletých ořechů. Výsledkem je nádherně strukturovaný řez pod sametově lesklou čokoládovou polevou, který se vám po odležení doslova rozplyne na jazyku.
Na tomto pečení mě
neuvěřitelně baví jeho poctivost a fakt, že moučník chutná druhý i třetí den ještě lépe než čerstvě vytažený z trouby. Těsto se díky vysokému obsahu másla nelepí, skvěle se s ním pracuje a po vychlazení v lednici ho snadno vyválíte na čtyři tenoučké pláty.
Můj tip zní: Těsně před vložením plechu do trouby nezapomeňte celý sestavený moučník poctivě propíchat špejlí až úplně ke dnu, díky čemuž se při pečení nevytvoří nevzhledné bubliny a těsto se propeče krásně rovnoměrně. Recept na vrstvený ořechový koláč Žerbó s čokoládovou polevou a karamelovým zdobením
Celkový čas přípravy a pečení bez odležení: 165 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kynuté máslové těsto: 50 ml plnotučného mléka 21 g čerstvého droždí (polovina kostky) 1 vejce 80 g moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 špetka soli 100 ml zakysané smetany 500 g hladké mouky (nebo polohrubé mouky) 250 g změklého másla
Ořechovo-marmeládová náplň: 300 g mletých vlašských ořechů 150 g moučkového cukru 250 g ostré rybízové marmelády (nebo meruňkové marmelády)
Čokoládová poleva a zdobení: 150 g hořké čokolády 100 ml smetany ke šlehání 1 lžíce masla 50 g sladkého karamelového krému (na ozdobné vlnky) Postup při přípravě Žerbó řezů
1. Do malé misky vlejte vlažné plnotučné mléko, rozdrobte do něj čerstvé droždí, přidejte
1 lžičku cukru a nechte na teplém místě 10 minut vzejít kvásek.
2. Do hluboké mísy vyklepněte celé vejce, přisypte moučkový cukr, vanilkový cukr, špetku soli, přidejte zakysanou smetanu a
vše důkladně prošlehejte metličkou.
3. Do mísy prosejte hladkou mouku, přidejte na malé kostičky nakrájené změklé máslo a vlejte připravený vzešlý kvásek.
4. Rukama nebo v kuchyňském robotu
vypracujte hladké nelepivé těsto, které následně rozdělte na 4 stejně velké díly.
5. Jednotlivé díly těsta zabalte do potravinářské fólie a
dejte na 60 minut odpočinout do lednice.
6. Mezitím v misce
smíchejte mleté vlašské ořechy s moučkovým cukrem a rozdělejte si ostrou rybízovou marmeládu.
7. Pečicí plech s rantlem vyložte pečicím papírem nebo ho vymažte tukem a vysypejte moukou.
8. Vytáhněte z chladničky první díl těsta a na pomoučněném vále ho
vyválejte na tenký plát o rozměrech plechu.
9. Pomocí válečku přeneste první plát na dno plechu,
potřete ho vrstvou ostré rybízové marmelády a posypejte třetinou připravené ořechové směsi.
10. Vyválejte druhý díl těsta, opatrně ho položte na ořechovou vrstvu, opět
potřete marmeládou a zasypejte druhou třetinou ořechů.
Jahodové kostky nejsou jen hezké na pohled, každá vrstva přidá jinou texturu a má i vlastní chuť
11. Stejný postup opakujte i s třetím dílem těsta, který
potřete zbylou marmeládou a posypejte poslední třetinou ořechové směsi.
12. Vyválejte čtvrtý, poslední díl těsta, přiklopte jím celý koláč a dlaněmi ho po celé ploše jemně přitlačte.
13. Pomocí dřevěné špejle
propíchejte celý sestavený koláč po celé ploše až ke dnu, aby mohl při pečení unikat vzduch.
14. Plech vložte do trouby vyhřáté na
180 stupňů a pečte přibližně 30 minut, dokud povrch nezíská krásně zlatavý odstín.
15. Upečený koláč vytáhněte z trouby a
nechte ho na plechu zcela vychladnout.
16. Ve vodní lázni rozpusťte hořkou čokoládu se smetanou ke šlehání a máslem v hladkou polevu, kterou
rovnoměrně rozetřete po celém vychladlém povrchu koláče.
17. Jakmile čokoládová poleva lehce zatuhne, ozdobte povrch vlnkami ze sladkého karamelového krému a
nechte koláč v chladu odležet do druhého dne. Foto: Cooky.cz, vypadá složitě, ale není! Tipy redakce: Vybírejte výhradně pikantní marmeládu: Pro dosažení autentické chuti použijte ostrou rybízovou, višňovou nebo meruňkovou marmeládu s vyšším podílem ovoce, která dokonale vyváží sladké ořechy a čokoládu. Nechte koláč poctivě odležet: Žerbó řezy chutnají nejlépe až druhý nebo třetí den, kdy kynuté pláty těsta nasáknou vlhkost z marmelády a stnou se neuvěřitelně vláčnými. Snadné vyvalování tenkých plátů: Těsto vyvalujte přímo na plátech pečicího papíru nakrájených na rozměr vašeho plechu, čímž předejdete potrhání tenkého těsta při přenášení. Špejle zabrání tvorbě bublin: Poctivé propíchání celého koláče špejlí před pečením je klíčové, aby horní plát zůstal dokonale rovný a neodděloval se od ořechové náplně. Krájení pro čisté elegantní hranoly: Při krájení odleželého koláče ponořte dlouhý tenký nůž do horké vody a po každém řezu čepel otřete utěrkou, aby se čokoládová poleva nelámala.
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