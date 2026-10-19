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Žerbó řezy s vlašskými ořechy a rybízovou marmeládou patří mezi sváteční moučníky, které stojí za vyzkoušení

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Upečte si poctivé tradiční Žerbó řezy s ořechy, rybízovou marmeládou a čokoládovou polevou. Legendární vrstvený sváteční moučník upečený za 30 minut.
Obrázek k receptu na Žerbó řezy

Obrázek k receptu na Žerbó řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na Žerbó řezy
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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